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大馬士革咖啡館土製炸彈爆炸 釀6死22傷

中央社／ 貝魯特2日綜合外電報導

敘利亞國家媒體報導，首都大馬士革市中心一間擠滿人的咖啡館今天發生炸彈爆炸案，造成至少6死、22傷，目前尚無任何團體宣稱犯案。

路透社報導，敘利亞國家電視台表示，這家咖啡館靠近市中心的司法宮（Palace of Justice），爆裂裝置被人預先放在店內。

根據敘利亞國家媒體，大馬士革首長伊德利比（Maher Idlibi）表示，爆炸是由一枚製作粗糙的土製炸彈所引發。

社群媒體上流傳的影片顯示，一家咖啡館有傷者倒地，且地板留有血跡，據稱就是事發地點，但路透社無法立即核實這些畫面。

這起攻擊為現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的敘利亞政府帶來新的安全挑戰。

夏拉於2024年底推翻前總統阿塞德（Bashar al-Assad）後掌控政權。阿塞德垮台雖結束敘利亞長達14年多的內戰，但自那之後，大馬士革發生數起維安事件，包括今年5月國防部外的汽車炸彈攻擊案。那次事件造成一名敘利亞士兵身亡，至少18人受傷。

儘管沒有組織宣稱對今天的爆炸案負責，但安全官員曾說，激進組織「伊斯蘭國」（IS）企圖利用阿塞德垮台後的安全真空，重新啟用潛伏成員、招募戰士並調度武器。

爆炸 炸彈 敘利亞

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