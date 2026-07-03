民主剛果伊波拉疫情逾400死 東北部大城爆首例確診

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）最新公布的官方資料顯示，該國爆發伊波拉（Ebola）病毒疫情後，死亡人數已超過400人，且東北部大城吉桑干尼傳出首例確診。

法新社報導，民主剛果國家公共衛生研究院（INSP）今天公布，自該國5月15日爆發新一輪伊波拉疫情以來，在1406個確診病例中已有438人病歿，死亡率略高於31%。

這次疫情主要發生在伊圖里省（Ituri），由罕見的邦迪布焦伊波拉病毒株（Bundibugyo strain）引發，目前尚無疫苗或治療方法，且在爆發首月即創下歷來最嚴重紀錄。官員坦言，實際病例數可能遠高於目前掌握的數字。

民主剛果東北部大城市吉桑干尼（Kisangani）近日傳出首例伊波拉確診個案。INSP指出，當局從當地一名24歲孕婦遺體驗出伊波拉病毒陽性。吉桑干尼是喬波省（Tshopo）首府，約有150萬人口，與伊圖里省相距約600公里遠。

INSP指出，這名確診者遺體遭人用摩托車從伊圖里省醫療區域「秘密運往吉桑干尼」。伊波拉確診者遺體仍具有高度遭感染。

伊波拉病毒主要透過直接接觸受感染動物或人類體液，或者被這類體液汙染的物品來傳播；Bundibugyo是伊波拉病毒屬中，會引發人類致命疾病的4種病毒之一。