高市自稱妹妹奉承莫迪「兄長」 峰會拉攏印度盼共抗北京

日本首相高市早苗自一至三日訪問印度，二日和印度總理莫迪舉行會談，這是她自去年十月就任以來首度訪印。共同社等日媒報導說，她此行就是針對中國大陸，加強日印在經濟安全等安全層面的合作。會後兩位領袖發表聯合聲明，並連袂召開記者會。

兩人上次會談是去年十一月在南非約翰尼斯堡廿國集團（Ｇ２０）峰會場邊。此次「高莫會」也是第十六屆日印年度峰會，這項定期舉行的機制，旨在讓兩國最高行政首長輪流主辦雙邊峰會。

高市說，明年適逢日印建交七十五周年，希望在「官民一體」下，開創兩國未來；莫迪則說，結合日本擁有的精密技術與印度擁有的軟體能力，可望研發世界級的人工智慧（ＡＩ）。兩人並互稱「兄妹」，莫迪稱高市是「我的漂亮妹妹」，高市則稱「莫迪吾兄」。

聯合聲明的重點包含戰略合作關係、經濟安全與能源安全、投資和創新合作。在戰略合作關係上，將推動由高市政治導師、已故日相安倍晉三二○一六年揭櫫的自由開放印太構想，並深化海洋安全合作與今年舉行外長及防長的「二加二」會談。

在經濟安全與能源安全上，除了對經濟脅迫表達擔憂，同時強調公平競爭環境的重要性，並將合作確保包括強化能源儲備的能源韌性。在投資和創新合作上，將協助日本中小企業及新創企業赴印、推動印度引進日本新型新幹線Ｅ１０系列與確保「可信任ＡＩ」的供給網。

印度首條高鐵路線的部分路段預定明年通車，距開工已幾乎十年，新德里視為印度鐵路現代化的一大里程碑；首條路線總長五○八公里，位於印度西岸、稱為「孟買–阿默達巴德高鐵走廊」，印度古茶拉底省首府阿默達巴德也是莫迪老家。

在高莫會後，兩國民間企業也舉行經濟論壇，互換約一三○項的雙邊合作文件，包含日本「富士軟片」在印度設半導體材料工廠和日本車廠「鈴木」在印度設沼氣廠，日企在印度市場的投資總額將達兩兆日圓（台幣約四千億元）。共一五○多家日企的日本財經界相關人士出席該論壇，高市和莫迪也出席。

中國外交部發言人郭嘉昆二日則在例行記者會批評，高市頻繁提及新版自由開放印太構想，是「嘴上喊著自由開放，心裡想著對立對抗」。