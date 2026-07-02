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以色列紀念哈瑪斯突襲滿千天 各地悼念並要求調查究責

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導
以色列今天紀念巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲攻擊滿1000天，全國各地舉行悼念活動。路透
以色列今天紀念巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲攻擊滿1000天，全國各地舉行悼念活動。路透

以色列今天紀念巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲攻擊滿1000天，全國各地舉行悼念活動，也有民眾抗議政府處理方式，並要求成立國家調查委員會。

法新社報導，首場紀念活動清晨6時29分展開，正好是哈瑪斯發動攻擊、點燃加薩（Gaza）戰爭的時間。

法新社依據以色列官方數據統計，哈瑪斯發動的攻擊導致1221人死亡，251人被挾持至加薩。

以色列在加薩展開報復軍事行動。據哈瑪斯所屬衛生部資料，至今已造成當地逾7萬3000人死亡。聯合國認為這項統計具一定可信度。

耶路撒冷居民赫茲（Dina Hertz）向法新社表示：「最令我感到沉重的是，甚至到了現在，事件發生了1000天，我們仍然深陷其中，而本可促成某種結局的事情卻始終未發生。」

「我指的是一個真正的調查委員會、真正負責任的態度，能夠提出實質結論，並且讓當時位居高層的人能發自內心對失職感到羞愧與痛苦。」

由10月7日事件的罹難者與遭綁人質家屬組成的「10月委員會」（October Council），是今天系列活動的主辦單位之一。

預計紀念人潮將於以色列國會大廈及多位政府成員住宅前集結。

10月委員會於X平台發文表示：「人質與罹難者家屬要求立即成立國家調查委員會！」

在加薩戰爭期間成為要求釋放被俘人質象徵性據點的特拉維夫（Tel Aviv）「人質廣場」（HostagesSquare），預計將更名為「記憶廣場」（MemorySquare）。

當地時間今晚8時，特拉維夫亞康公園（YarkonPark）也將舉辦追思活動，罹難者家屬與反對以色列當局處理方式的抗議領袖將齊聚此地。

哈瑪斯 以色列 加薩 巴勒斯坦 聯合國

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