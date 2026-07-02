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亞太圓桌會議今落幕…日學者：中日無重啟對話跡象 台灣成重要議題

中央社／ 吉隆坡2日專電
第39屆亞太圓桌會議（APR）今天落幕，中日關係成為會場焦點之一。圖／AI生成
第39屆亞太圓桌會議（APR）今天落幕，中日關係成為會場焦點之一。圖／AI生成

第39屆亞太圓桌會議（APR）今天落幕，中日關係成為會場焦點之一。日本學者神保謙接受中央社專訪表示，中日關係自去年11月以來持續惡化，令人憂心，迄今仍看不到重啟對話跡象；中國對日本提出的許多指控，也與日本實際作為並不相符。

他並指出，毫無疑問，台灣已成為中日雙邊關係的重要議題；但與其反覆聚焦台灣議題本身，更應透過更緊密的經貿往來，以及投資、供應鏈合作，展現台灣對日本及美國的重要戰略價值。

慶應義塾大學綜合政策學部教授、亞太倡議智庫（API）理事長神保謙（Ken Jimbo）昨天出席首場「失序的世界秩序」討論後接受中央社專訪，談及近來持續緊繃的中日關係與台灣的角色。

日本首相高市早苗去年11月就「台灣有事」發表談話，引發北京強烈不滿；今年5月，日本與菲律賓宣布啟動台灣以東海域專屬經濟區劃界談判，再度引起北京強烈反應。

神保謙表示，從技術層面來說，這與首相高市早苗「存立危機事態」發言有關。「存立危機事態」是日本安全保障法制中的專有名詞，指的是日本在危機情況下得以行使相關安全保障措施的法律概念。

他指出，由於這項概念可能適用於台海發生緊急事態情況，引發中國強烈反彈。中國認為此舉已違反其處理雙邊關係的基本原則，這對中國而言屬於「零和議題」，很難透過談判解決。

對於中國持續批評日本走向「新型軍國主義」，神保謙認為，日本也正仔細聽取中國如何看待並回應這個問題。

不過，他認為，中國對日本提出的許多指控，並不符合日本實際作為的脈絡。

他說，日本了解這是中國表達不滿的一種方式，並理解北京認為日本的作法對中國構成戰略挑戰。雙方緊張情勢猶在，但在缺乏有效溝通情況下，區域內仍持續進行軍事演習與各種軍事活動。如持續停留在目前這種狀態，「並不是健康的發展態勢」。

根據神保謙分析，中日之間擁有一套危機管理機制，也就是「海空聯絡機制」，但這項機制似乎未能有效促進彼此溝通。因此，目前局勢相當危險。一旦危機升高，雙方將難以緩和情勢，彼此溝通也將更加困難。

第39屆亞太圓桌會議（APR）自6月30日至7月2日在吉隆坡舉行，今年以「加速自主與行動」（Accelerating Agency and Action）為主題，邀集亞太地區政府官員、學者、智庫及企業代表，就地緣政治、安全及經濟議題交換意見。

今年的亞太圓桌會議議程涵蓋「失序的世界秩序」、「全球南方下的中印地緣競逐」、「檢視東協機制」、「亞太核武軍備」及「關鍵礦物與供應鏈重組」等議題，反映亞太安全與地緣政治等區域共同關切焦點。

中日關係 日本 台灣

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