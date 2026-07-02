挺烏再出招！瑞典宣布更正基輔譯名 對抗俄羅斯文化侵略

為表達對烏克蘭支持以及尊重烏克蘭主體性，瑞典外交部長斯典尼嘉德今天宣布，將把基輔等烏克蘭地名更正為以烏克蘭語發音的拼法，對抗俄國消滅烏克蘭文化的意圖。

瑞典通訊社（TT）報導，外長斯典尼嘉德（MariaMalmer Stenergard）在今天內閣的夏日咖啡會（Sommarfika）中宣布，將把基輔的瑞典文譯名Kiev改為符合烏克蘭意願與主體性的Kyjiv。

她表示，這是對烏克蘭表達支持的方式。烏克蘭曾向各國要求將烏克蘭的地名譯名改為符合烏克蘭語發音的形式，改掉跟俄國殖民背景有關的產物。

其他改正的地名還包括原來譯為Odessa的敖德薩將會拿掉一個s，改為Odesa；頓巴斯原譯Donbass也會比造辦理，改為Donbas。

斯典尼嘉德表示，這個動作是為了對抗俄羅斯試圖消滅烏克蘭文化。未來外交部在烏克蘭的駐外單位將會更正名稱，在正式文件與溝通上也會啟用新的拼寫。

是否將基輔等烏克蘭地名「正名」的議題在2022俄國全面侵略烏克蘭後，瑞典就有所討論，但當時的外交部長林德（Ann Linde）並不認為有更名的必要。

基輔在瑞典文原為Kiev，是從俄語發音翻譯而來，媒體語言顧問卡森（Ola Karlsson）當時接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，他不認為Kiev這個名字在瑞典文的脈絡中是親俄的，而是幾百年下來沿用、固定的譯名，但也可能基於政治敏感原因需要更改。

若用現代的瑞典文直接翻譯基輔的俄語發音會是拼為Kijev；而以烏克蘭語直翻的話則會拼為Kyjiv，也就是現在瑞典外交部採用的拼法。

烏克蘭創業家邦達爾（Dmytro Bondar）與柳塔（Tetiana Liuta）為了介紹基輔而搭建的網站VisitKyiv上介紹，烏克蘭獨立後，政府在1995年正式將基輔的英文羅馬拼寫改為Kyiv，但世界各國繼續沿用舊名。

2018年，在俄國併吞克里米亞、衝突持續數年的背景下，烏克蘭外交部在網路上發起正名運動#KyivNotKiev，希望國際社會可以使用正確拼寫。到了2022年，包括BBC與CNN等國際重要媒體、歐美各國、聯合國與北約等國際組織才紛紛更改基輔的拼寫。

根據VisitKyiv，將俄語音譯的Kiev改為烏克蘭音譯的名稱不但是尊重烏克蘭官方拼法，也是對基輔這個有1500多年歷史的城市與其文化的尊重。對烏克蘭人來說，正名不只是拼寫正確與否的問題，而象徵著他們在烏克蘭獨立後，對於自身語言文化、國家的認同。

記者觀察，瑞典媒體中除了Omni新聞網在2022年就全面將Kiev改為Kyiv之外，其他包括SVT、晚報（Aftonbladet）、哥特堡郵報（GP）、瑞典日報（SvD）等各大媒體都仍使用舊名Kiev。