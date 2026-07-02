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基輔遭俄軍大規模空襲 澤倫斯基盼美授權愛國者飛彈生產

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
圖為美國愛國者飛彈系統。路透
圖為美國愛國者飛彈系統。路透

烏克蘭首都基輔夜間遭俄羅斯空襲造成至少17死，基輔市長克里契科稱這是俄國入侵烏克蘭後對基輔的最大規模攻擊。總統澤倫斯基表示，盼美國授權愛國者飛彈生產及其他合作形式。

法新社報導，救難人員持續在一棟被摧毀的公寓大樓瓦礫中尋找生還者之際，克里契科（VitaliKlitschko）今天在社群媒體發文說：「訂明天7月3日為基輔的哀悼日，以悼念在首都遭遇敵軍最大規模攻擊中喪生的民眾。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍晚表示，他已請求美國核發讓烏克蘭生產愛國者（Patriot）防空飛彈的許可證。

澤倫斯基在社群媒體臉書（Facebook）發文說：「為烏克蘭提供防空物資是絕對且至關重要的優先事項…我們引頸期盼美國就授權愛國者飛彈製造及其他形式合作做出決定。」

愛國者飛彈 澤倫斯基 俄軍 基輔

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