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烏克蘭退伍軍人助捷克無人機產業 實戰經驗成優勢

中央社／ 布拉格2日專電

捷克中波希米亞一座前蘇聯軍事基地，如今聽不見坦克引擎的咆哮，取而代之的是無人機清晰可辨的飛行聲。烏克蘭退伍軍人正協助測試並開發新一代無人機，他們在戰場上累積的實戰經驗，成為捷克國防產業最寶貴的資產。

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，在布拉格東北方的城鎮米洛維采（Milovice），這片廣大的軍事訓練區如今成為無人機測試基地。飛行測試背後的研發團隊為捷克無人機製造商U&C，產品不僅逐漸受到烏克蘭採用，也逐漸獲得北約盟國青睞。

●烏克蘭實戰技術帶入歐洲 第一手經驗無可取代

U&C生產總監、捷克陸軍退役准將布蘭特（PavelBulant）表示，公司成立之初便有一項明確使命，「將烏克蘭的技術與實戰經驗引進歐洲」。

他表示，U&C是歐洲成長最快的無人機製造公司之一，公司產能在短短幾年間成長3倍。產品涵蓋偵察無人機、滯空攻擊彈藥（為一種「自殺式無人機」），以及攔截型無人機。「從一開始，我們最大的目標就是打開通往歐洲的大門，把烏克蘭的經驗介紹給西歐，並協助提升無人機技術。」

布蘭特認為，再先進的實驗室也無法取代戰場上的真實經驗。「我們擁有一群來自烏克蘭戰場的人才，他們對無人機研發至關重要，因為他們帶來的不只是技術與操作經驗，更包括戰術上的第一手知識。」

他回憶，13年前離開軍隊時，無人機基本上只是會飛的攝影機，但在過去4年間，它的重要性已經大幅提升。這些人提供極為寶貴的知識，可以把他們的經驗融入新的戰術中。

布蘭特認為，俄烏戰爭已經徹底改變無人機在現代作戰中的角色。

他說：「現在戰場上到處都是無人機，今天的戰場幾乎無法想像沒有無人機存在。它們能持續提供即時戰場畫面，而且雙方都有大量無人機搜尋目標。在許多地區，我們幾乎看到的是一場『無人機對無人機』的戰爭。」

他指出，改變的不只是科技本身。由於兵力逐漸不足，加上敵方無人機持續構成威脅，軍事指揮官不得不重新思考作戰方式，更依賴價格相對低廉的無人機來執行偵察、攻擊及支援任務。

●戰火改變人生 烏克蘭女性投身無人機操作培訓

來自烏克蘭的伊娜（Inna），在俄烏戰爭後開始接觸無人機，之後來到捷克工作。

她回憶，戰爭前，她曾擔任私人公證人、調解員、大學講師等，完全沒有軍事背景。「但俄羅斯全面入侵開始後，我希望找到一個能發揮自己能力、幫助國家的工作。就這樣，我成為了一名無人機操作員。」

如今，伊娜的工作內容包括測試新型無人機、培訓操作員，以及協助設備符合北約標準的認證程序。每架無人機在出廠並升空前，都必須通過一系列測試。雖然現代無人機日益複雜，但她認為，學習操作其實沒有許多人想像中困難。

她說：「當有人第一次接觸無人機時，你需要向他們解釋所有事情，不只是如何操作，還包括天氣條件、空氣動力學與許多技術細節。訓練包含理論和實作，通常約需一個月。事實上，即使沒有任何技術背景，也不難學會操作無人機。」

伊娜親眼見證烏克蘭在全面入侵初期所經歷的艱難，她希望歐洲人能理解，「安全從來都不是理所當然的」。她和許多同事從烏克蘭帶來的實戰經驗，如今不僅協助打造新一代無人機，也正影響歐洲對現代戰爭的全新理解。

烏克蘭 捷克 無人機 蘇聯

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