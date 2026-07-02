近500架無人機狂轟…俄羅斯大規模空襲基輔 多處爆炸釀至少17死

俄羅斯今天清晨對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈與無人機攻擊，死亡人數增至至少17人，90多人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基表示，搜救行動仍在進行中。

美國有線電視網（CNN）報導，烏克蘭空軍表示，俄軍這波攻擊發射近500架無人機與數十枚飛彈，從不同方向同時攻擊基輔。多數飛彈與無人機遭防空系統攔截，但仍有33枚飛彈或無人機命中目標。基輔各地夜間傳出爆炸聲。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，攻擊造成基輔20多處地點受損，多數是一般住宅大樓，另包括救護站、研究機構、旅館與其他商業設施，基輔一棟6層樓房部分坍塌。

俄羅斯國防部今天證實，已朝基輔發動「大規模打擊」，以「回應基輔政權對民用基礎設施的恐怖攻擊」。在這波攻擊發動前，烏克蘭空軍曾警告有彈道飛彈朝基輔飛來，澤倫斯基昨天也因情報報告指出俄方即將發動攻擊，縮短對都柏林的訪問行程。

法新社報導，在持續4年多的入侵行動期間，俄羅斯經常朝烏克蘭城市發射飛彈與無人機，包括基輔在內，而這場戰爭已成了自二戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

作為北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）成員國的波蘭，今天曾短暫緊急出動戰鬥機作為預防措施，但隨後召回戰機，並表示未偵測到領空遭侵犯。芬蘭國防部在X平台上表示，芬蘭也曾於芬蘭灣東部短暫發布臨時航空限制區，但之後解除。