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日測量船EEZ海底調查連2天遭陸干預 日本政府向陸抗議

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
日本內閣官房長官木原稔。美聯社
日本內閣官房長官木原稔。美聯社

日本海上保安廳今（2）日表示，日本測量船「光洋」號1日在沖繩縣魚釣島西北偏北約80公里、日本專屬經濟區（EEZ）內進行海底調查時，多次遭大陸海警局船隻要求停止作業。這也是大陸海警局連續2天要求日本測量船停止調查作業。

日本共同社2日報導，日本海上保安廳透露，當地時間1日下午4時20分左右，「光洋」號正在進行與大陸棚相關的基礎性海底調查，大陸海警船透過無線電聯繫日方，要求「光洋」號離開，相關要求持續到晚間8時30分左右。

報導指，「光洋」號回應「正在開展依據國際法的正當調查活動」，並繼續實施調查。日本政府已通過外交管道向中方提出抗議。

日本海上保安廳1日也表示，另一艘測量船「拓洋」號6月30日晚間，在沖繩本島西北約290公里、日本專屬經濟區內進行調查時，同樣遭大陸海警局船隻多次要求停止作業。

報導稱，日本官房長官木原稔在記者會上表示，「已通過外交管道向中方提出抗議，表明中方的停止要求不可接受。」

日本海上保安廳表示，「拓洋」號當時正在進行有關大陸棚的基礎性海底調查。6月30日晚上10時左右，大陸海警船通過無線電發出「停止調查並立即離開」，之後也一直反復要求停止。

但該測量船回覆「正在開展依據國際法的正當調查活動」，並繼續開展調查。

報導指，日本海上保安廳測量船在調查過程中遭大陸船隻要求停止的情況，曾在2010、2012年出現。

沖繩 日本 中日關係

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