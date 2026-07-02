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烏克蘭男子涉北溪天然氣管線爆炸案 遭德國檢方起訴

中央社／ 柏林1日綜合外電報導
德國檢方起訴1名被控涉嫌2022年北溪天然氣管線爆炸案的烏克蘭男子，圖為義大利最高法院將他移交給德國後，由警方護送登上直升機。路透
德國檢方起訴1名被控涉嫌2022年北溪天然氣管線爆炸案的烏克蘭男子，圖為義大利最高法院將他移交給德國後，由警方護送登上直升機。路透

德國檢方起訴1名被控涉嫌2022年北溪天然氣管線爆炸案的烏克蘭男子，這起歐洲最具政治敏感性的破壞案之一，如今已進入起訴程序。

柏林的梅納克律師事務所（Menaker）告訴路透社，起訴書已於今天送達。根據德國隱私法規，該名男子僅被辨識為「瑟爾希K」（Serhii K.）。律師事務所並未提供相關細節。

德國第一電視台（ARD)、以及「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）和「時代週報」（Die Zeit）率先報導這項消息，檢方指控這名烏克蘭男子襲擊民用能源基礎設施、引發爆炸並摧毀建築結構。聯邦檢察官辦公室婉拒對此置評。

根據逮捕令文件、稍早的媒體新聞稿以及聯邦最高法院去年12月的拘留裁決，檢方指控瑟爾希K協助協調一個團隊，該團隊於2022年9月利用一艘名為「仙女座號」（Andromeda）帆船，在丹麥波荷木島（Bornholm）附近的北溪1號（Nord Stream 1）和2號（Nord Stream 2）管線安裝爆炸裝置。

檢方與法院懷疑，「仙女座號」團隊由1名協調員、1名船長、4名深海潛水員及1名炸藥專家組成。他們表示，瑟爾希K涉嫌擔任船上協調員兼團隊負責人，而非潛水員或炸藥專家。

瑟爾希K則是否認參與此案。

這起被俄羅斯與西方國家定調為蓄意破壞的爆炸案，發生在莫斯科入侵基輔幾個月後，摧毀了俄羅斯向歐洲輸送天然氣的重要路線，加劇歐洲能源危機，而以德國受到的衝擊最為嚴重。

受破壞天然氣管線的終點位於德國麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）的盧布明（Lubmin），對德國的能源安全與國內穩定造成影響。

裁決書中援引法院紀錄將這名嫌犯描述為烏克蘭國民，事發當時是烏克蘭特種部隊軍官。他去年8月在義大利被捕，隨後在11月被移交德國。

北溪 烏克蘭 爆炸

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