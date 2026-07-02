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隨身碟藏中國大陸病毒 日本啟動全國自治體大調查

中央社／ 東京2日專電

日本陸上自衛隊爆出機密系統曾使用感染中國來源病毒的USB隨身碟，引發日本政府高度警戒。日本政府今天宣布，將針對全國地方自治體展開USB使用情況全面調查，以檢視各機關資訊安全管理是否落實，防堵類似事件再次發生。

TBS報導，官房長官木原稔在記者會表示，總務省正準備針對全國各地方自治體進行USB隨身碟使用情況調查，以掌握因USB裝置使用所衍生的網路攻擊風險。他表示，政府已於6月26日向各地方自治體發出通知，要求確認USB使用現況，並提醒檢討相關管理措施。

木原說：「包括USB隨身碟在內，各類資訊系統與設備都必須妥善使用，也必須加強供應鏈風險的防範措施。」他並強調，政府將提供必要支援，協助各地方自治體採取適當的資安對策。

這項全國調查源於陸上自衛隊日前爆出的資安事件。據「日本經濟新聞」報導，陸自直到2025年2月為止，曾在處理機密資訊的系統終端上，持續使用感染中國來源病毒的USB隨身碟近1年。事件曝光後，防衛省立即展開調查。

防衛大臣小泉進次郎日前表示，經調查確認，該病毒並不具備竊取資料或與外部伺服器通訊的功能，也沒有發現病毒擴散至與USB連接的系統，因此目前判定沒有對陸上自衛隊資訊系統造成實質影響。

不過，小泉也坦承，陸上自衛隊人員並未依照內部規定，在使用USB隨身碟前先完成病毒掃描確認安全性，這是「相當嚴重的問題」，防衛省已要求各單位徹底落實USB病毒掃描及資訊安全管理，以防止類似事件重演。

據了解，這批USB隨身碟是在能登半島地震救災期間登記並投入使用，目前防衛省仍持續追查其採購來源及流通過程。

日本 木原稔 自衛隊 資安

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