俄烏戰火燒逾4年 智庫研究：戰爭雙方軍事傷亡超過200萬人
美國智庫今天發布的研究顯示，俄羅斯入侵烏克蘭已造成超過200萬名軍事人員傷亡，其中俄軍承受了大部分的損失。
法新社報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）表示：「俄羅斯與烏克蘭的合計傷亡人數已超過200萬人。」
研究估計，自2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭以來，俄軍在總計140萬名傷亡人員（包括陣亡、受傷及失蹤）中，約有40萬至45萬人喪生。
戰略暨國際研究中心指出，與此同時，烏克蘭軍隊在同一時期遭受了52.5萬至62.5萬人的傷亡，其中陣亡人數在12.5萬至15萬人之間。
研究補充表示，「俄羅斯在烏克蘭的陣亡人數，是二戰以來美國在所有戰爭中陣亡人數總和的4倍多」；此外，今年上半年俄烏雙方的傷亡比例可能已上升至約8比1。
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