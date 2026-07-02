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俄烏戰火燒逾4年 智庫研究：戰爭雙方軍事傷亡超過200萬人

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
圖為在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。路透
圖為在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。路透

美國智庫今天發布的研究顯示，俄羅斯入侵烏克蘭已造成超過200萬名軍事人員傷亡，其中俄軍承受了大部分的損失。

法新社報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）表示：「俄羅斯與烏克蘭的合計傷亡人數已超過200萬人。」

研究估計，自2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭以來，俄軍在總計140萬名傷亡人員（包括陣亡、受傷及失蹤）中，約有40萬至45萬人喪生。

戰略暨國際研究中心指出，與此同時，烏克蘭軍隊在同一時期遭受了52.5萬至62.5萬人的傷亡，其中陣亡人數在12.5萬至15萬人之間。

研究補充表示，「俄羅斯在烏克蘭的陣亡人數，是二戰以來美國在所有戰爭中陣亡人數總和的4倍多」；此外，今年上半年俄烏雙方的傷亡比例可能已上升至約8比1。

俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯 俄軍

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