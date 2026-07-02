宗教團體連日示威 菲律賓首都軍警維持警戒

在菲律賓一支宗教團體連日發動示威、副總統彈劾案即將開審，又適逢總統小馬可仕出國訪問之際，首都區軍警維持最高警戒狀態，以維持國內局勢穩定。

菲律賓軍方6月30日即已將首都地區部隊置於紅色警戒狀態，以確保部隊維持高度戰備，維持至今。

軍方聲明指出，這是標準預防程序，旨在必要時支援包括警察在內的民間單位。聲明強調，軍方將維持專業及政治中立立場，致力維護法治、尊重人權，並履行保衛國家的憲政職責。

6月28日，民間團體與個別天主教人士在奎松市（Quezon City）人民力量革命紀念碑前，發動「反貪污示威」；兩天後，宗教團體「基督堂教會」（INC）在同一地點突襲式發動千人大示威。

人民力量革命紀念碑是菲律賓1986年與2001年2次推翻政府的「人民力量革命」發生地，在此舉行大型集會往往引發高度政治聯想。

INC集會已進入第3天，由於未在奎松市取得示威許可，群眾今天移師馬尼拉市政府附近的波尼法西奧廣場（Liwasang Bonifacio）繼續發聲；波尼法西奧廣場為「自由公園」，民眾在此集會無需申請。

INC的示威活動是為聲援參議員兼教會成員馬可利塔（Rodante Marcoleta）。

馬可利塔被視為Rodrigo Duterte陣營的重要盟友，近期因競選經費申報爭議遭控涉及掠奪罪（plunder），若法院正式受理案件，可能遭到逮捕。

另一方面，菲律賓警方今天向媒體表示，首都地區同樣處於「全面警戒」狀態，意味著警隊必須全員待命。

INC此次示威正值菲律賓政壇敏感時刻。副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）正因涉嫌違憲、貪污，以及發表涉及威脅總統安全言論等罪嫌，面臨參議院彈劾程序。

菲律賓參議院預定於6日對薩拉彈劾案開審。薩拉若遭定罪，將被解除副總統職務，並終身不得再擔任公職。

小馬可仕今天按原定行程出訪加拿大。在杜特蒂家族與小馬可仕陣營政治對立持續加深、薩拉彈劾案即將展開審判、坊間示威不斷的背景下，菲律賓政局後續發展受到關注。