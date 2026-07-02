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日測量船探勘釣魚台外海 中國連2天施壓、日方抗議

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本海上保安廳今天表示，1日下午，一艘在釣魚台列嶼外海專屬經濟區進行調查的測量船「光洋號」，遭中國海警船要求停止作業。這是連續第二天發生類似事件，日方已提出抗議。

日本放送協會（NHK）及「產經新聞」報導，日本海上保安廳透露，1日下午4時20分左右，海上保安廳測量船「光洋號」在距離釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）北北西約80公里的專屬經濟區（EEZ）內進行海洋調查時，中國海警局船隻透過無線電要求「停止調查並立即離開」。

海上保安廳進一步指出，「光洋號」當時正在執行大陸礁層的基礎海底探勘。隨後，截至2日午夜0時為止，中方又以相同方式先後4次要求停止調查。日方測量船則回應「正依據國際法進行合法調查活動」，並持續進行調查。

日本政府已透過外交管道向中國提出抗議，表示「該調查是在專屬經濟區內進行，無法接受中方停止調查的要求」。

中國海警局船隻在6月30日晚間，也曾要求另一艘在沖繩本島外海EEZ進行調查的海上保安廳測量船「拓洋號」停止調查。這已是中國海警船連續兩天提出停止調查的要求。

本次調查自上月15日起展開，海上保安廳表示，將按原定計畫持續調查至本月底。

釣魚台 NHK 日本

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