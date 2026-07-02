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彭博直擊台灣富豪怕打仗！資產急湧新加坡「不想像難民一無所有」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
新加坡地標魚尾獅。美聯社
新加坡地標魚尾獅。美聯社

彭博2日報導，台海局勢升溫，台灣富豪圈正悄悄把部分資產、家族辦公室與下一代安排轉往新加坡，以防萬一爆發地緣衝突。這些新貴富豪看中新加坡政治穩定、稅率低，更重要的是比香港更能避開台海戰爭風險，因而成為台灣離岸財富最受青睞的避風港。

彭博訪問8名台灣高淨值人士，以及20多名服務台灣富人的顧問，包括律師、私人銀行家與外部資產管理人。超過2/3受訪者認為兩岸關係惡化，因此必須採取行動保護財富。5月川習會後，這些憂慮更升高。

旭榮集團執行董事黃冠華受訪表示，正在尋找離岸據點以保障家族事業時，曾考慮香港、杜拜等地，最後選擇新加坡。台海緊張是促使他採取行動的原因之一；新加坡最近已核准他設立企業辦公室的申請，他和兄弟也取得就業准證。

黃冠華形容，這項布局就像「以防萬一時，飛機有一個可以降落的地方」。他說：「當你降落時，至少還有資產在身邊，而不是像難民一樣一無所有地逃走。」他強調：「我非常以身為台灣人為榮。但我們仍須面對難以預測的地緣政治風險，要有所準備。」

這波資金移動背後是AI熱潮催生出亞洲成長最快的財富池之一。根據瑞銀資料，台灣目前擁有近77.2萬名百萬富豪，已超過香港的62.8萬名。

玉山銀行與安侯建業台灣（KPMG Taiwan）的報告也顯示，過去3年，新加坡已超越香港，成為台灣離岸財富的首選目的地。報告指出，台灣人在新加坡持有的資產約台幣10.4兆元，已超過在香港的9.6兆元；這項統計還不包括房地產。

台灣企業也開始把新加坡納入長期布局。台企李奧國際（Leo International Group）今年稍早宣布計畫將全球總部遷至新加坡，並設立家族辦公室，目標是「為下一個百年擘劃」。

另一名35歲僅以Danny自稱的台灣富豪透露，3年前就申請在新加坡開設辦公室，用來管理貿易事業與父母在中國設廠所累積的資產。他計畫在新加坡設立家族辦公室後搬到當地，為2名子女未來20年尋找更穩定的生活環境。Danny說：「台灣的政治局勢太危險，風險太高。」

彭博提到，台灣富豪在新加坡落腳的先行者之一，是日月光投控董事長張虔生。他約20年前，將台灣日月光打造成全球最大半導體封測代工服務供應商後，成為新加坡公民。張虔生如今是新加坡首富，估計身家達239億美元（約7612億台幣）。

台灣富豪資金轉向新加坡，也讓銀行業跟著搶進這波財富管理商機。報導指，新加坡主要銀行目前都以台灣客戶為主，中信、台北富邦、國泰世華、台新等台灣銀行也強化當地布局，跟著客戶資產移往海外。

知情人士透露，看中新加坡金融與稅務優勢，包括兆豐銀行在內的部分台灣公股銀行，最快今年或明年進軍當地私人銀行市場。

對黃冠華來說，這些安排並非拋棄台灣，而是為不可預測的未來預留退路。他表示，自己已完成在新加坡規劃家族資產架構的準備。他說：「這讓我安心。身為台灣人，我們不會把和平視為理所當然。我們在安定時為危機做準備，並以警覺面對未來。」

彭博 新加坡 稅率 台海 台灣

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