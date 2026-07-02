媒體：澳洲情執機構揭遭干預事例 中國大使反駁

據澳洲公廣媒體ABC昨天（1日）報導，澳洲情報機構（ASIO）首長勃吉斯日前於「2026年度安全威脅評估」發布會上，播出一則提及澳洲遭遇中國政治干預的影片。對此中國駐澳洲大使肖千表示，ASIO的舉動可能會對兩國關係構成影響；隨後ASIO官員重申，澳洲持續遭受來自中國的政治干預。

勃吉斯（Mike Burgess）6月24日於「2026年度安全威脅評估」（Annual Threat Assessment 2026 ASIO）發布會上，播出一則有關澳洲安全威脅來源的影片；在播放期間，現場媒體記者、官員和其他出席人士均被禁止攝影。會後，媒體記者試圖要求ASIO提供影片，但遭ASIO拒絕。

ABC報導提到，該段影片主要聚焦於反猶太主義（ antisemitism）、邦代海灘恐攻（Bondi terrorattack），以及與伊斯蘭國（ISIS）成員結婚的澳洲公民和永久居民重返澳洲等議題。當中僅有小部分內容，是談及中國威脅澳洲安全的事件；例如，有2名中國籍人士於今年2月落網，被指控替中國安全機構工作，祕密蒐集一個坎培拉（Canberra）的佛教團體資訊。

ABC報導又提到，在勃吉斯的發布會前數天，肖千已被告知該段影片的內容；而肖千當天亦有出席發布會現場。

針對ASIO的影片內容，肖千向（九號集團）（Nine）旗下媒體投書提出反駁；其中，墨爾本「世紀報」（The Age）及「雪梨晨驅報」（SydneyMorning Herald）昨天（1日）刊登肖千撰文。他在文中宣稱，有關中國對澳洲構成安全威脅的指控，是沒有根據的。

肖千質問：「相關案件仍在審理，事實仍待查明；這時（澳洲）官方播出那樣的影片，會對涉案人士造成什麼傷害呢？」

對於ASIO的舉動，肖千揚言可能會對兩國關係構成影響。他寫道：「如此片面信息，會向澳洲公眾傳遞什麼信息？又會對中、澳關係產生什麼影響？」

肖千又宣稱：「中國自身長期承受外國干預之苦，既沒有干預澳洲的意圖，也從未干預過澳洲的內政。」

針對肖千的說法，ASIO提出反駁；ABC引述一位不具名ASIO官員指出，中國針對澳洲實行政治干預，是已經獲得法院證實的事實。

該名ASIO官員舉例，提到楊怡生（Di Sanh Duong）因觸犯澳洲「反外國干預法」被判罪名成立的案件；她說：「大使向來宣揚法治；故此我們要指出，一名墨爾本男子試圖為了中國共產黨的利益而干預澳洲政治體制，他因此被定罪。」

該名ASIO官員又舉例，提到切爾戈（AlexanderCsergo）被判觸犯「魯莽外國干預」（reckless foreigninterference）罪名成立的案件；她說：「一名雪梨男子因向中國間諜提供澳洲經濟、國防和政治重要工作的信息而被定罪。」

ABC報導還提到，ASIO以及它與「五眼聯盟」（Five Eyes）相關夥伴機構於6月初發表共同聲明，指中國間諜正在利用LinkedIn等職業社交網站，尋找潛在滲透目標；該聲明警告：「中國軍事情報機構的最終目標，是要獲取能夠讓中國取得戰略和戰術優勢的軍事、政治和經濟機密情報，以便對抗『五眼聯盟』。」