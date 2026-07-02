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爆炸聲四起…俄軍無人機攻擊基輔 市區火勢竄起居民避難
俄羅斯軍隊今天晚間動用無人機襲擊烏克蘭首都基輔（Kyiv），造成市中心一家飯店與一處建築起火，碎片散落在市內兩區。
綜合路透社與法新社報導，市區聽到一聲巨響，濃煙與火勢竄起。消防人員及救護車隨即趕赴現場。
在首次爆炸發生約50分鐘後，附近地點再次爆炸，現場碎片飛濺空中。民眾帶著睡墊奔往避難所。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram表示：「謝甫琴科區（Shevchenkivskyi）一棟3層非住宅建築頂層發生大火。」
他隨後又說，同一地區「一間飯店屋頂」也發生火災。
克里契科說，首都繼續被攻擊，居民應留在避難所！
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，他獲得情報，俄羅斯即將發動大規模攻擊，因此他正從都柏林（Dublin）訪問行程中緊急返國。
他在記者會上說：俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）「早已準備這次對烏克蘭大規模打擊。」
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