緬甸政變引爆衝突5年 監測機構：逾10萬人身亡

衝突監測機構「武裝衝突地點和事件資料」（ACLED）今天指出，緬甸5年前發生軍事政變引爆內戰以來，全國已經有超過10萬人喪生。

法新社報導，根據ACLED分析師的說法，從緬甸2021年2月軍事政變以來，衝突相關死亡人數達到10萬114人。

目前沒有緬甸官方統計數據，各方估算差異也極大，但分析人士普遍認為，這場歷時逾5年的內戰是亞洲當前最致命衝突。

緬甸軍方於2021年2月推翻民選政府，並拘捕時任實質領導人、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，結束該國長達10年的民主改革進程。

儘管緬甸當局鎮壓反政變示威，但部分抗議人士離開城市且組成游擊隊，與長期抵抗中央政府統治的少數民族部隊一同作戰。