讓川普痛 經濟學人：台灣可用晶片籌碼

經濟學人雜誌指出，美國的盟友與對手都發現，想要贏得美國總統川普尊重，就要展現有能力傷害他。台灣也有人討論，可用晶片當籌碼施壓川普。

這篇六月卅日刊出的報導說，美國的安全夥伴沒有人會愚蠢到公開威脅川普。但所有人都看到，伊朗透過封鎖荷莫茲海峽取得施壓籌碼，有些人因此思考如何擁有自己的戰略咽喉要道。

台灣一些具影響力人士也私下閉門討論此事。這是高風險討論，因為台灣安全高度仰賴美國總統決策，而美國並沒有條約義務在中國攻台時出兵協防。包括川普在內，歷任美國總統都保留中國若犯台美軍可能介入的模糊空間。

然而，川普讓台灣感不安。他向台灣出售數量創紀錄的武器，卻也嘲諷台灣是個面對強大中國而火力不足的小島。

川普五月訪問北京與中國國家主席習近平會談數小時後，公開重複中國對台論點，幾乎等於指責台灣賴清德總統為了尋求台獨挑釁中國，還抱怨台灣希望美國「跑九千五百英里去打一場戰爭」、「我不想這樣做」，他還稱對台軍售是對中談判籌碼。

台灣知道自己需要籌碼。如今台灣強調兩項對美戰略價值，位於「第一島鏈」的戰略位置以及作為全球晶片製造中心。多年來，台灣政治人物將此稱為「矽盾」或「護國神山」，認為足以讓中國不敢攻擊，也讓美國無法放棄台灣。

其他國家其實不樂見台灣在晶片的主導地位。即使是友好政府，也不願過度依賴一個地震颱風頻繁且幾乎所有原料與能源都仰賴進口的島嶼。早在川普上任前，台灣就被要求在海外興建晶圓廠，尤其是在美國、日本與德國。川普更進一步，向台積電及其他主要企業施壓，要求它們擴大在亞利桑那州、德州等地營運。

台灣一些決策者擔心，「矽盾」將隨時間削弱。有人提出要立即把台灣的「矽盾」化為武器，台灣還有台灣海峽，晶片等全球最珍貴貨物每天經由此處運送。

一些具影響力的人士認為，台灣在全球商業中不可或缺的角色，可用來脅迫美國與中國。他們預測，在危機爆發的幾小時內，台灣將停止出口晶片，使全球市場與供應鏈陷入混亂。如果中國封鎖煤炭、天然氣與石油進口，電力很快就會不足。晶片製造非常耗電，而政府將優先保障醫院及民生供電，這讓台灣有道德理由把全球經濟當成人質。

該文說，悲觀的人設想，川普將在一場排除台灣的美中談判後，下令台灣投降。樂觀的人反駁，這將讓中國控制全球最重要的晶片製造商，不符合美國追求人工智慧主導地位目標。

川普聲稱台灣偷走美國晶片產業，看似批評，實際是變相恭維。台灣手上有牌，而川普知道這一點。如果這算勒索，也是出於高尚目的，美中若因台灣開戰將極其危險，避免災難的最佳方式就是讓美國持續嚇阻中國。

該文說，在華府擁護者認為川普在恢復前總統雷根「以實力求和平」原則，但其他國家從川普身上嗅到軟弱，學到的是雷根另句話，「如果你無法跟某人講理，就讓他吃點苦頭」。