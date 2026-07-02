不與台斷交 巴拉圭願與中國貿易

法新社報導，台灣友邦巴拉圭外交部長拉米雷斯六月卅日在南方共同市場峰會表示，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。

南方共同市場在巴拉圭首都亞松森舉行峰會，拉米雷斯在會中表示：「巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係，只要不牽涉關於巴拉圭與台灣既有並維持中的外交關係條件。如果條件是這樣，我們沒有任何限制。」

巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，也是南方共同市場成員國中唯一未與中國建交的國家。南方共同市場成員國包括阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞。

中國先前敦促巴拉圭「做出正確選擇」，與台灣斷交。對於巴拉圭願與中國開展貿易，中國外交部發言人郭嘉昆一日說，希望巴拉圭政府和領導人順應歷史潮流和人民願望，早日站到歷史正確一邊，不要再自陷孤立。

外交部長林佳龍昨指出，台灣跟中國也有經貿關係，只要在確定台灣跟友邦邦交關係情況下，台灣對於世界經濟貿易發展本就持開放態度，台灣友邦也會跟中國等世界各國有經貿往來。

南方共同市場與歐盟歷經廿五年談判，今年初簽署自由貿易協定，現正準備與日本啟動貿易談判。在峰會期間，巴西總統魯拉暗示，與中國的會談也在計畫中。

巴拉圭總統潘尼亞在本屆峰會上批評與歐盟的協議，他表示，「競爭環境並非對所有人都公平。」暗示這項協議的出口配額讓其他成員國較占優勢，使巴拉圭受到輕忽。

潘尼亞呼籲，歐盟批准協議前，應先公平分配南方共同市場成員的配額，強調這不僅是「正義問題」，也關乎集團對外可信度。