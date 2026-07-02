美專家示警 川普恐重蹈歐巴馬覆轍

美國「國家利益」雙月刊刊登智庫「美國企業研究所」非常駐研究員華克專文示警，美國總統川普急於與北京達成協議，恐重蹈前總統歐巴馬覆轍，落入「中國行事曆」，誤以為凍結對台灣軍售就能換取北京合作。

華克（Dustin Walker）曾任美國參議院軍事委員會幕僚，他認為，川普第二任期對中態度相較第一任期更柔軟，不僅擱置敏感議題以避免對抗，且願意相信習近平的話，這點是危險的。

華克指出，歐巴馬任內為了與中國達成氣候協議，曾經凍結對台新軍售超過四年，直到二○一五年重啟，在當時創下近四十年來最長中斷時間。那段期間中國對美國政府與企業的網路攻擊加劇，最惡名昭彰的是竊取超過廿項美軍武器系統設計；北京也加速在東海與南海行動，損害日本與菲律賓等美國盟友利益。

二○一五年九月，習近平訪問美國承諾停止國家扶植的網攻以及永遠不將南海軍事化。歐巴馬接受了，隨後習近平違背承諾。

該文指出，美國決策圈經常誤以為，只要對中放軟，就能換來北京在其他議題上的合作。這也形成所謂「中國行事曆」束縛，也就是每逢美中高層會談或重大外交安排，美方就傾向延後甚至取消對中強硬措施，以免激怒北京破壞會談氣氛。

如今北京再度試圖以外交排場與合作承諾換取華府讓步。五月川習會除了延長貿易休兵外幾無成果，川普卻在會前凍結對台灣總額一四○億美元軍售。接下來，北京希望美國把「中國行事曆」排滿，藉由習近平九月訪美、十一月亞太經合會峰會及十二月廿國集團峰會等美中領袖會晤以及川普想達成貿易協議，進一步牽制美國。

華克建議，川普不應對北京讓步，應立即完成已授權的對台軍售，因為台灣的自衛能力不該被當成談判籌碼，而是維持嚇阻的基礎。其次，川普每次與習近平會面前，都應先與日相高市早苗、菲律賓總統馬可仕與印度總理莫迪等盟友領袖磋商，避免讓北京認為美國孤軍奮戰。

華克說，美國國會應通過「豪豬法案」簡化對台軍售程序，以及「對台六項保證法案」，提升這項長年政策的法律位階，禁止就對台軍售諮詢北京。