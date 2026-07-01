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日本測量船在沖繩近海專屬經濟區 多次遭中方要求停止作業

中央社／ 台北1日電
日本海上保安廳1日透露，在沖繩本島西北約290公里的專屬經濟區（EEZ）內開展調查活動的測量船「拓洋」，多次遭到中國海警局船隻要求停止作業。示意圖／Ingimage
日本海上保安廳1日透露，在沖繩本島西北約290公里的專屬經濟區（EEZ）內開展調查活動的測量船「拓洋」，多次遭到中國海警局船隻要求停止作業。示意圖／Ingimage

據共同社報導，日本海上保安廳1日透露，在沖繩本島西北約290公里的專屬經濟區（EEZ）內開展調查活動的測量船「拓洋」，多次遭到中國海警局船隻要求停止作業。

報導稱，日本官房長官木原稔在記者會上表示：「已通過外交渠道向中方提出抗議，表明中方的停止要求不可接受。」

日本海上保安廳表示，該船當時正在進行有關大陸架的基礎性海底調查。6月30日晚上10點左右，中國海警船通過無線電發出「停止調查並立即離開」等訊息，之後也一直反復要求停止。

但該測量船回復稱，「正在開展依據國際法的正當調查活動」，並繼續開展調查。

日本海上保安廳的測量船在調查過程中遭中方船隻要求停止的情況，此前在2010年和2012年發生過。

沖繩 日本 北京

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