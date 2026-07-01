亞太圓桌會議聚焦中日關係 學者：緊張但未失控

第39屆亞太圓桌會議（APR）登場，中日關係成為會場關注焦點。與會台灣、新加坡、馬來西亞學者多認為，雙方短期內仍將維持對立態勢，但尚未達失控程度；若北京與東京均未釋出善意，區域局勢恐持續升溫。

第39屆亞太圓桌會議自6月30日至7月2日在吉隆坡舉行，今年以「加速自主與行動」（AcceleratingAgency and Action）為主題，邀集亞太地區政府官員、學者、智庫及企業代表，就地緣政治、安全及經濟議題交換意見。

近期中日關係持續惡化，成為會場討論焦點之一。日本首相高市早苗去年11月就「台灣有事」發表談話，引發北京強烈不滿；今年5月，日本與菲律賓宣布啟動台灣以東海域專屬經濟區劃界談判，也再度引起北京強烈反應。近來中國更持續批評日本走向「新型軍國主義」，雙邊關係持續緊繃。

與會的政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔今天告訴中央社記者，中日關係緊張並非近期才出現。近年日本積極拓展印太外交，並推動鬆綁相關法規，希望擴大國防產業出口，引起中國高度關注。

他表示，日本政界也曾討論「台灣有事」情境，以及日本與菲律賓展開海洋議題合作，北京認為日方作為已觸及中國主權與安全利益，進一步加深雙方緊張關係。

他認為，目前中日關係雖然不友好，但仍未失控。中國對日本採取的經濟、旅遊等制裁具有選擇性，日本承受的實際衝擊有限，因此雙方雖持續對立，尚未發展到引發軍事衝突或重大安全危機的程度。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國表示，中日關係發展是目前亞太地區關注焦點，不僅牽動兩國互動，也攸關東北亞安全局勢。高市早苗政府上台後，持續強化國防與周邊安全部署，投入許多資源建構提升武器系統，使中日外交關係持續緊繃。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎（Chong JaIan）受訪指出，中日關係的核心問題在於彼此缺乏互信。從另一個角度來看，中國相較日本處於較強勢的一方，若要為局勢降溫，或許更需要主動釋出善意，但目前仍未看到北京展現這樣的意圖。

他表示，緩和緊張局勢最理想的方式是雙方各退一步，但現階段無論北京或東京，都沒有展現讓步跡象，緊張局勢仍將持續，甚至可能進一步升高。不過，情勢升溫到何種程度仍難預測，關鍵在於雙方是否同時認為有必要降溫；若僅由單方面釋出善意，局勢恐難真正緩解。

從東南亞角度來看，馬來西亞「太平洋研究中心」（Pacific Research Center）首席顧問胡逸山（Oh EiSun）強調，東北亞局勢長期緊張，近年尤其中日關係持續惡化，東南亞國家最不樂見雙方爆發衝突，因為一旦局勢失控，周邊國家勢必受到波及。

他指出，面對中美競爭與中日緊張情勢，東協（ASEAN）國家雖然政治制度與發展程度不同，但仍希望透過東協平台，在經濟與戰略議題上尋求共同立場，並優先強化自身糧食安全、能源安全及經濟韌性，再以集體力量維持與中國、美國等各方的正常互動。

與會學者認為，目前中日關係雖持續緊張，但尚未失控；未來局勢是否升高，仍取決於北京與東京能否重建互信，以及雙方是否願意同步釋出善意。

今年的亞太圓桌會議議程涵蓋「失序的世界秩序」、「全球南方下的中印地緣競逐」、「檢視東協機制」、「亞太核武軍備」及「關鍵礦物與供應鏈重組」等議題，反映亞太安全與地緣政治等區域共同關切焦點。