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原定6月中竣工…俄羅斯、北韓公路橋開通恐延期 智庫：俄方設施未完工

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
連接俄羅斯和北韓的圖們江跨境公路橋原本預定6月中旬竣工，但美國智庫「北緯38度」表示，衛星照片顯示俄方一側通關設施尚未完工。圖為北韓國旗。路透社資料照
連接俄羅斯和北韓的圖們江跨境公路橋原本預定6月中旬竣工，但美國智庫「北緯38度」表示，衛星照片顯示俄方一側通關設施尚未完工。圖為北韓國旗。路透社資料照

連接俄羅斯北韓的圖們江跨境公路橋原本預定6月中旬竣工，但美國智庫「北緯38度」表示，衛星照片顯示俄方一側通關設施尚未完工，因此兩國不太可能在近期開通這座橋梁。

路透社報導，該橋梁長度約850公尺，是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2024年6月訪問北韓期間雙方達成的建設計畫。

俄羅斯駐平壤大使館曾在4月聲稱，這座橋梁將於6月19日竣工。

「北緯38度」（38 North）昨天於官網貼出衛星影像指出，這座橫跨圖們江的橋梁是兩國之間第一條公路通道且似乎已經完工，北韓一側邊境設施也大致完成，但俄羅斯那一側相關設施仍在施工。

該智庫寫道，北韓一側已經建好大型倉庫、停車場以及一座看似竣工的邊境哨所，俄羅斯可能在建造的通關設施規模則更為龐大，但進度似乎遠遠落後對方。

俄羅斯和北韓今年4月舉行橋梁合龍儀式，俄國交通運輸部曾宣稱，這座橋每日平均可通行300台車輛

俄羅斯交通運輸部拒絕評論此事，北韓駐莫斯科大使館則尚未作出回應。

北韓 俄羅斯

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