航班技術故障誤報劫機 以色列、保加利亞戰機緊急攔截

保加利亞交通部昨天表示，一架原定從波蘭首都華沙（Warsaw）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的航班因技術故障誤報劫機，導致以色列和保加利亞戰機緊急升空攔截。

一名機場官員稍早告訴法新社，負責營運這架空中巴士A320的保加利亞公司將原因歸咎於機師操作失誤。

不過，保加利亞交通部在聲明中表示：「偏離航道是因為飛機詢答機發生技術故障，錯誤發送非法干擾／劫機的訊號。」「確認機上沒有實際威脅後，這架飛機經由土耳其離開我國領空。」

交通部表示，這架原定飛往特拉維夫的客機，應營運業者要求改飛保加利亞，隨後由保加利亞戰機「攔截並護送」。

不過，以色列軍方表示，接獲「通訊中斷通報」後，派出2架戰機攔截東地中海上空一架民航機。

LOT波蘭航空公司表示，這架班機是由保加利亞伊萊克特拉航空（Electra Airways）公司代為執飛，機組人員曾「通報緊急狀況」。

波蘭航空發言人莫楚爾斯基（Krzysztof Moczulski）告訴法新社：「後續與空中交通管制單位通訊後，這項通報已取消。」

保加利亞國防部在聲明中指出，這架飛機發送詢答機代碼7500，這代表遭非法干擾或劫機的緊急訊息。

莫楚爾斯基表示，由於機組人員工時的限制，這架飛機改飛至保加利亞布爾加斯（Burgas），伊萊克特拉航空總部也設在當地。