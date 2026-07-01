快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

航班技術故障誤報劫機 以色列、保加利亞戰機緊急攔截

中央社／ 索菲亞1日綜合外電報導

保加利亞交通部昨天表示，一架原定從波蘭首都華沙（Warsaw）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的航班因技術故障誤報劫機，導致以色列和保加利亞戰機緊急升空攔截。

一名機場官員稍早告訴法新社，負責營運這架空中巴士A320的保加利亞公司將原因歸咎於機師操作失誤。

不過，保加利亞交通部在聲明中表示：「偏離航道是因為飛機詢答機發生技術故障，錯誤發送非法干擾／劫機的訊號。」「確認機上沒有實際威脅後，這架飛機經由土耳其離開我國領空。」

交通部表示，這架原定飛往特拉維夫的客機，應營運業者要求改飛保加利亞，隨後由保加利亞戰機「攔截並護送」。

不過，以色列軍方表示，接獲「通訊中斷通報」後，派出2架戰機攔截東地中海上空一架民航機。

LOT波蘭航空公司表示，這架班機是由保加利亞伊萊克特拉航空（Electra Airways）公司代為執飛，機組人員曾「通報緊急狀況」。

波蘭航空發言人莫楚爾斯基（Krzysztof Moczulski）告訴法新社：「後續與空中交通管制單位通訊後，這項通報已取消。」

保加利亞國防部在聲明中指出，這架飛機發送詢答機代碼7500，這代表遭非法干擾或劫機的緊急訊息。

莫楚爾斯基表示，由於機組人員工時的限制，這架飛機改飛至保加利亞布爾加斯（Burgas），伊萊克特拉航空總部也設在當地。

以色列 保加利亞 戰機

延伸閱讀

小飛機撞北京最高大樓後 外媒曝：曾與海航客機相距不到500公尺

紐約甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機、直升機險遭撞

習近平眼皮子底下「飛機撞北京高樓」 專家揭禁飛區難防這點

俄當局：擊落逾400架烏克蘭無人機 一嬰兒命喪空襲

相關新聞

「現在，全世界都知道我們的存在了」：維德角的世界盃奇蹟與守護神沃津哈

「足球將全世界的人召喚到美加墨，見證綠茵場上的奇蹟。」2026年美加墨世界盃的賽場上，鎂光燈不僅聚焦在傳統足球強權身上，更見證了一個史無前例的黑馬傳奇。由於本屆賽事擴編至史上最大的48支球隊規模，因此世足賽場上出現許多生面孔，當中來自西非的群島國家維德角（Cape Verde），在世界盃首舞就以不可思議的表現震驚了全球足壇。

原定6月中竣工…俄羅斯、北韓公路橋開通恐延期 智庫：俄方設施未完工

連接俄羅斯和北韓的圖們江跨境公路橋原本預定6月中旬竣工，但美國智庫「北緯38度」表示，衛星照片顯示俄方一側通關設施尚未完...

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

紐約時報報導，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，從派轟炸機飛近日本、拘留東京商界人士，以及限制稀土出口等，每個手段環環相扣。

路透揭機密文件！普亭國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍這缺點

路透1日報導，根據兩名歐洲官員及路透取得的文件，中國大陸2025年秘密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練，是由俄羅斯總統普亭的國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准，至少有4名俄羅斯與中國將領直接參與。路透先前曾在今年5月19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，解放軍於2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍。

法案准皇族養子的兒子有皇位繼承權 日本在野批脫離共識

日本政府6月30日敲定的「皇室典範」修正案，明定皇族養子生下的兒子具有皇位繼承資格，不過在野黨批評這脫離上月彙整的國會共...

俄羅斯恐自北方發動新攻勢 烏軍總司令：已做好準備

烏克蘭最高軍事指揮官在今天播出的訪問中表示，烏克蘭軍隊正準備應對俄羅斯可能從北方發動的新一波攻擊，但俄軍任何企圖推進至基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。