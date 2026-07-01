北韓駐中大使館更新宣傳展板 增金正恩與金主愛照片

北韓駐中大使館據報更換了正門旁宣傳展板上的25張照片，其中北韓領導人金正恩與其女兒金主愛共同亮相的照片數量有所增加。

據韓聯社報導，此前為了紀念北韓已故領導人金日成的生日，宣傳展板上曾全部更換為金日成的照片。而這次的更新，調整為以金正恩在北韓公開活動照片為主。

報導指出，今年3月，宣傳展板上曾展示3張金正恩與金主愛同框的照片。而這次更新後，此類照片大為增加，目前，共懸掛6張金正恩與金主愛共同亮相的照片。

這些包括金正恩與金主愛於2024年1月視察新建養雞場、2024年3月一同出席江東綜合溫室竣工儀式、2025年6月一同出席元山葛麻旅遊區竣工儀式、2025年12月一同視察三池淵市酒店、同月參觀新浦市食品廠，以及今年2月金主愛出席平壤和盛地區住宅竣工儀式。

宣傳展板下方設置的電視螢幕過去大多是關閉的，而這次更新後則開始不斷播放金正恩近期公開活動畫面，其中包括5張以上金正恩今年5月31日攜金主愛一同視察新義州溫室綜合農場的照片。

報導又說，北韓駐中大使館宣傳展板是展示北韓官方對外形象的重要平台，照片會不定期更新。

分析認為，結合北韓媒近期持續突出金正恩與金主愛共同公開活動這一報導的趨勢，這次北韓駐中大使館調整展板內容，反映出北韓有意對外進一步強化父女同行的形象。