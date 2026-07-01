快訊

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

吃醫師開的藥出事？北市刑警走路搖晃遭攔 唾液毒品快篩陽性被送辦

急下架！大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽和福懋14款產品流向清查中

聽新聞
0:00 / 0:00

北韓駐中大使館更新宣傳展板 增金正恩與金主愛照片

中央社／ 台北1日電
圖為北韓領導人金正恩（右）與其女兒金主愛（左）。路透社資料照
圖為北韓領導人金正恩（右）與其女兒金主愛（左）。路透社資料照

北韓駐中大使館據報更換了正門旁宣傳展板上的25張照片，其中北韓領導人金正恩與其女兒金主愛共同亮相的照片數量有所增加。

據韓聯社報導，此前為了紀念北韓已故領導人金日成的生日，宣傳展板上曾全部更換為金日成的照片。而這次的更新，調整為以金正恩在北韓公開活動照片為主。

報導指出，今年3月，宣傳展板上曾展示3張金正恩與金主愛同框的照片。而這次更新後，此類照片大為增加，目前，共懸掛6張金正恩與金主愛共同亮相的照片。

這些包括金正恩與金主愛於2024年1月視察新建養雞場、2024年3月一同出席江東綜合溫室竣工儀式、2025年6月一同出席元山葛麻旅遊區竣工儀式、2025年12月一同視察三池淵市酒店、同月參觀新浦市食品廠，以及今年2月金主愛出席平壤和盛地區住宅竣工儀式。

宣傳展板下方設置的電視螢幕過去大多是關閉的，而這次更新後則開始不斷播放金正恩近期公開活動畫面，其中包括5張以上金正恩今年5月31日攜金主愛一同視察新義州溫室綜合農場的照片。

報導又說，北韓駐中大使館宣傳展板是展示北韓官方對外形象的重要平台，照片會不定期更新。

分析認為，結合北韓媒近期持續突出金正恩與金主愛共同公開活動這一報導的趨勢，這次北韓駐中大使館調整展板內容，反映出北韓有意對外進一步強化父女同行的形象。

北韓 金主愛 金正恩

延伸閱讀

中共105周年黨慶 金正恩致賀電：與習近平會晤是歷史性契機

朝鮮半島變局／李在明政策放軟 兩韓卻愈走愈遠

中朝關係升級／北韓核地位成定局 北京重塑東北亞局勢

朝鮮半島變局／南韓遊走美中 反中民意考驗執政

相關新聞

「現在，全世界都知道我們的存在了」：維德角的世界盃奇蹟與守護神沃津哈

「足球將全世界的人召喚到美加墨，見證綠茵場上的奇蹟。」2026年美加墨世界盃的賽場上，鎂光燈不僅聚焦在傳統足球強權身上，更見證了一個史無前例的黑馬傳奇。由於本屆賽事擴編至史上最大的48支球隊規模，因此世足賽場上出現許多生面孔，當中來自西非的群島國家維德角（Cape Verde），在世界盃首舞就以不可思議的表現震驚了全球足壇。

原定6月中竣工…俄羅斯、北韓公路橋開通恐延期 智庫：俄方設施未完工

連接俄羅斯和北韓的圖們江跨境公路橋原本預定6月中旬竣工，但美國智庫「北緯38度」表示，衛星照片顯示俄方一側通關設施尚未完...

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

紐約時報報導，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，從派轟炸機飛近日本、拘留東京商界人士，以及限制稀土出口等，每個手段環環相扣。

路透揭機密文件！普亭國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍這缺點

路透1日報導，根據兩名歐洲官員及路透取得的文件，中國大陸2025年秘密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練，是由俄羅斯總統普亭的國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准，至少有4名俄羅斯與中國將領直接參與。路透先前曾在今年5月19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，解放軍於2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍。

法案准皇族養子的兒子有皇位繼承權 日本在野批脫離共識

日本政府6月30日敲定的「皇室典範」修正案，明定皇族養子生下的兒子具有皇位繼承資格，不過在野黨批評這脫離上月彙整的國會共...

俄羅斯恐自北方發動新攻勢 烏軍總司令：已做好準備

烏克蘭最高軍事指揮官在今天播出的訪問中表示，烏克蘭軍隊正準備應對俄羅斯可能從北方發動的新一波攻擊，但俄軍任何企圖推進至基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。