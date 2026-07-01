日本朝野對立加劇 眾院議長罕見召集各黨調停

日本在野黨因為不滿執政黨方面強勢推動法案審議，今天也全數缺席眾議院所有的審議。朝野對立加劇之際，眾議院議長森英介今天上午罕見召集朝野7黨的代表，出面調停。

「每日新聞」與「讀賣新聞」報導，自民黨與日本維新會共組的執政聯盟，強行在眾院審議刪減眾議員定額法案等，引發在野黨不滿，進而使在野集體杯葛審議刪減眾議員定額法案與「副首都構想」相關法案，導致眾院今天也只有執政黨在審議法案。

日本電視台（Nippon TV）報導，對此，森英介今天上午與朝野代表舉行會談，提到日本政府昨天送交國會審議的「皇室典範」修正案，表示「這是無法推遲的重要課題」，並稱「希望大家能在靜謐的環境優先通過」。

他也對執政黨表示，「希望執政黨評估召開在野黨要求的黨魁討論與集中審議」，並對朝野呼籲「國會能恢復正常」。

5個在野黨的代表則在會後到其他處，商量後續因應。

日本在野方面把日相高市早苗正常出席參議院預算委員會的集中審議與黨魁討論，列為恢復國會正常運作的條件。

國民民主黨代理代表古川元久表示，「有些人或媒體說是在野黨拒絕審議，但真正拒絕審議的是執政黨，是政府與執政黨。」

有一名在野黨議員表示，「通常在議長出面請求之前，朝野私下就會先掌握大方向，但現在連這樣的溝通都沒有。」

報導指出，即使高市決定出席集中審議等會議，是否就能促成國會恢復正常運作，仍充滿不確定性。

高市今天稍早在首相官邸告訴媒體，有意應國會要求出席。她說：「之前國會要求我出席時，我出席且誠實地答辯，之後這個方針不會改變」。

報導指出，眾院議長今天「罕見的請求」以及高市出席國會的判斷能否讓國會恢復正常運作，備受關注。日本國會再過約兩週就要休會，朝野對立也愈發緊張。