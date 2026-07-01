快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

日本朝野對立加劇 眾院議長罕見召集各黨調停

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本在野黨因為不滿執政黨方面強勢推動法案審議，今天也全數缺席眾議院所有的審議。朝野對立加劇之際，眾議院議長森英介今天上午罕見召集朝野7黨的代表，出面調停。

「每日新聞」與「讀賣新聞」報導，自民黨與日本維新會共組的執政聯盟，強行在眾院審議刪減眾議員定額法案等，引發在野黨不滿，進而使在野集體杯葛審議刪減眾議員定額法案與「副首都構想」相關法案，導致眾院今天也只有執政黨在審議法案。

日本電視台（Nippon TV）報導，對此，森英介今天上午與朝野代表舉行會談，提到日本政府昨天送交國會審議的「皇室典範」修正案，表示「這是無法推遲的重要課題」，並稱「希望大家能在靜謐的環境優先通過」。

他也對執政黨表示，「希望執政黨評估召開在野黨要求的黨魁討論與集中審議」，並對朝野呼籲「國會能恢復正常」。

5個在野黨的代表則在會後到其他處，商量後續因應。

日本在野方面把日相高市早苗正常出席參議院預算委員會的集中審議與黨魁討論，列為恢復國會正常運作的條件。

國民民主黨代理代表古川元久表示，「有些人或媒體說是在野黨拒絕審議，但真正拒絕審議的是執政黨，是政府與執政黨。」

有一名在野黨議員表示，「通常在議長出面請求之前，朝野私下就會先掌握大方向，但現在連這樣的溝通都沒有。」

報導指出，即使高市決定出席集中審議等會議，是否就能促成國會恢復正常運作，仍充滿不確定性。

高市今天稍早在首相官邸告訴媒體，有意應國會要求出席。她說：「之前國會要求我出席時，我出席且誠實地答辯，之後這個方針不會改變」。

報導指出，眾院議長今天「罕見的請求」以及高市出席國會的判斷能否讓國會恢復正常運作，備受關注。日本國會再過約兩週就要休會，朝野對立也愈發緊張。

日本

延伸閱讀

日本公布國會議員所得 高市早苗居9名黨魁之首

法案准皇族養子的兒子有皇位繼承權 日本在野批脫離共識

日本政府通過皇室典範修正案 女性皇族婚後可留皇室

賴清德：在野黨所提無人機條例草案 違反憲政分立原則、侵犯行政權

相關新聞

「現在，全世界都知道我們的存在了」：維德角的世界盃奇蹟與守護神沃津哈

「足球將全世界的人召喚到美加墨，見證綠茵場上的奇蹟。」2026年美加墨世界盃的賽場上，鎂光燈不僅聚焦在傳統足球強權身上，更見證了一個史無前例的黑馬傳奇。由於本屆賽事擴編至史上最大的48支球隊規模，因此世足賽場上出現許多生面孔，當中來自西非的群島國家維德角（Cape Verde），在世界盃首舞就以不可思議的表現震驚了全球足壇。

紐時：北京對日施壓環環相扣 把日方每一步都視為挑釁紅線

紐約時報報導，日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」答詢引發日中僵持至今，中國6月底陸續祭出最新一波施壓，正把日本逼得更緊，從派轟炸機飛近日本、拘留東京商界人士，以及限制稀土出口等，每個手段環環相扣。

路透揭機密文件！普亭國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍這缺點

路透1日報導，根據兩名歐洲官員及路透取得的文件，中國大陸2025年秘密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練，是由俄羅斯總統普亭的國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准，至少有4名俄羅斯與中國將領直接參與。路透先前曾在今年5月19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，解放軍於2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍。

法案准皇族養子的兒子有皇位繼承權 日本在野批脫離共識

日本政府6月30日敲定的「皇室典範」修正案，明定皇族養子生下的兒子具有皇位繼承資格，不過在野黨批評這脫離上月彙整的國會共...

俄羅斯恐自北方發動新攻勢 烏軍總司令：已做好準備

烏克蘭最高軍事指揮官在今天播出的訪問中表示，烏克蘭軍隊正準備應對俄羅斯可能從北方發動的新一波攻擊，但俄軍任何企圖推進至基...

北京「中國尊」被撞5天僅60字聲明 專家：恐成蘇聯「紅場事件」翻版

BBC報導，中國6月27日證實一架輕型飛機撞擊北京最高建築中信大廈（又稱「中國尊」），至今已過4天，當局仍未交代事件詳情，外界有的僅是官方在北京日報一則約60字的聲明，事故原因與具體經過至今仍是謎團。專家指出，這令人聯想到冷戰末期震驚全球的「紅場事件」。當年一名西德少年駕機穿越蘇聯防空網，最後停在克里姆林宮門口，最後導致國防部長等高官下台，接下來幾個月更有超過150人丟官。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。