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路透揭機密文件！俄國防部長批准大陸秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。美聯社
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。美聯社

路透1日報導，根據兩名歐洲官員及路透取得的文件，中國大陸2025年秘密為俄羅斯軍隊提供軍事訓練，是由俄羅斯總統普亭的國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准，至少有4名俄羅斯與中國將領直接參與。路透先前曾在今年5月19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，解放軍於2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍

在1日的報導中，路透取得的一份俄羅斯機密文件直接提及，這項訓練依據俄羅斯國防部長別洛烏索夫於2025年8月發布的一項內部命令進行。文件顯示，依照別洛烏索夫的決定，俄羅斯武裝部隊代表團前往中國，參加在中國人民解放軍（PLA）設施舉行的訓練。

同一份報告詳細說明其中一項訓練課程，是於11月在北京一處軍事設施舉行、為期3周，內容聚焦於放射性、化學與生物防護。該份報告及另一份報告附有多張照片，包括俄羅斯士兵接受中國教官授課、觀看核反應爐模型，以及學習「放射偵察」、「化學偵察」及如何保護通風系統避免遭受污染。

俄羅斯在超過4年的烏克蘭戰事中累積了豐富實戰經驗；相較之下，中國雖擁有規模龐大且技術先進的軍隊，但數十年來未曾參與戰爭。路透取得的俄羅斯軍方內部報告記錄此次訓練的優點與缺點。其中一份有關南京訓練的報告稱讚設備水準、模擬器的使用以及教官扎實的理論知識，同時特別指出中國缺乏實戰經驗。

兩名歐洲官員表示，作為此次訓練基礎的7月2日協議，其簽字者分別是俄羅斯少將胡賽諾夫（Rustam Khusainov）與解放軍大校孫大雲（Sun Dayun，譯音）。其他文件則點名另外3名參與訓練的將領。路透取得的一份俄羅斯軍方文件列出所有課程的全部參與人員，包括高階軍官，並逐一記載軍階、出生日期、所屬單位及安全許可等級。

根據這份名單及路透取得的另一份軍事文件，俄羅斯陸軍副總司令、上將穆拉多夫（Rustam Muradov）率領俄方代表團。根據另一份軍事文件，解放軍防化學院院長、少將李金順（Li Jinsun，譯音）參加其中一項課程的開訓儀式。俄羅斯少將格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）則參加在蚌埠舉行的一項課程。

俄羅斯與中國國防部均未回應路透就本文提出的置評請求。中國外交部在聲明中表示，中方對烏克蘭危機的立場始終一致。聲明補充說：「有關指控完全沒有根據。」所指的是本報導提及的相關內容。俄羅斯國會國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）接受俄媒RTVI訪問時表示，有關這項訓練的報導「完全是胡說八道」，並稱俄軍沒有任何東西需要向中國學習。

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