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法案准皇族養子的兒子有皇位繼承權 日本在野批脫離共識

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本皇室成員。路透
日本皇室成員。路透

日本政府6月30日敲定的「皇室典範」修正案，明定皇族養子生下的兒子具有皇位繼承資格，不過在野黨批評這脫離上月彙整的國會共識，也就是暫緩討論皇位繼承議題的方向。

日本現行「皇室典範」規定，皇位由父系血統的男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟秋篠宮文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減，政府因此研擬修法。

日本政府昨天在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，以及開放舊皇族男系男性後裔成為皇族養子。

時事通信社今天報導，現行的「皇室典範」第1條規定，「皇位由屬於皇統的男系男子繼承」；第2條則規定，皇位繼承順序以日皇長子為首。

而日本政府昨天敲定的修正案則明定，第2條不適用於養子本人，但適用於養子的兒子。也就是說，成為養子的男系男性本人不具皇位繼承資格，但若養子日後生下兒子，這個兒子將享有皇位繼承資格。

關於皇位繼承制度，日本朝野長年對於是否開放女性繼承皇位、女系日皇，或是維持男系男性繼承意見分歧。日本政府專家會議指出，「當務之急是分開處理皇位繼承與確保皇族人數的議題」，因此朝野自2024年起便將討論重點集中於確保皇族人數。

此外，眾參兩院正副議長於6月上旬彙整的「立法府共識」（國會共識）僅表示「將持續檢討」皇位繼承議題，而且日本政府依這項國會共識所擬定的修正案概要與綱要也未提及皇位繼承。

不過，高市政府昨天推出的法案最終仍將相關內容納入修正案，引發在野黨強烈反彈，批評此舉是「突襲」。

日本內閣官房長官木原稔昨天在記者會解釋，「立法府共識」並未特別提及養子的兒子的皇位繼承權，因此法案內容依據現行皇位繼承規定，養子的兒子自然具備繼承資格，並主張修法過程並無問題。

日本首相高市早苗政府力拚在本屆國會通過「皇室典範」修正案，不過能否獲得在野黨合作與國民的理解將成為焦點。

眾議院與參議院正、副議長6月10日彙整修改皇室典範法有關的「立法府共識」後的隔天，日皇德仁首度就這項議題發表看法。他表示「我避免對制度本身發表意見」，但同時希望相關措施能夠「獲得國民的理解」。

日本 皇室

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