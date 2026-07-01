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俄羅斯恐自北方發動新攻勢 烏軍總司令：已做好準備

中央社／ 基輔30日綜合外電報導
烏克蘭軍隊正準備應對俄羅斯可能從北方發動的新一波攻擊，但俄軍任何企圖推進至基輔的行動都不太可能實現。 路透資料照
烏克蘭軍隊正準備應對俄羅斯可能從北方發動的新一波攻擊，但俄軍任何企圖推進至基輔的行動都不太可能實現。 路透資料照

烏克蘭最高軍事指揮官在今天播出的訪問中表示，烏克蘭軍隊正準備應對俄羅斯可能從北方發動的新一波攻擊，但俄軍任何企圖推進至基輔的行動都不太可能實現。

路透社報導，烏克蘭數週來指控莫斯科試圖向盟友施壓，企圖拉攏白俄羅斯在戰爭中扮演更重要的角色之際，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在接受烏克蘭電視台TSN訪問時表示，他認為白俄發動攻擊的可能性不大。

瑟爾斯基表示：「根據多個資料來源證實，最有可能發生的情況是從俄羅斯領土北方的布揚斯克州（Bryansk）發動攻勢。這當然是一個現實的選擇，我們也正為此做準備。」

他表示，這類行動的目標並非試圖推進到基輔；俄軍曾在2022年2月入侵後嘗試奪取基輔，隨後撤軍並將重心轉向東部的頓巴斯（Donbas）地區。

相反地，俄軍將試圖奪取烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）地區的領土，藉此牽制部署在長達1250公里前線其他位置的烏軍。這種策略相當於「拉長戰線並耗盡我們的預備部隊」。

不過瑟爾斯基表示，雖然白俄曾允許俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）利用俄國領土發動最初的侵烏行動，但白俄現在不太可能同意進一步參與。

瑟爾斯基指出：「鑑於近期事件，我不認為白俄領導階層會選擇動用自家領土，提供給侵略方作為發動進攻行動的集結地。同時，我們當然也會將這種可能性納入考量。」

瑟爾斯基在受訪時也提到，有跡象顯示俄軍已疲憊不堪，前線戰鬥的強度正在下降。他表示，俄軍的前線活動已減少30%，而烏軍則持續對主要與石油工業相關的俄羅斯目標發動長程打擊。

俄軍 烏克蘭 俄羅斯

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