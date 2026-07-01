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文在寅重返青瓦台午宴 讚李在明政府完成多項課題

中央社／ 首爾1日專電

韓國總統李在明今天與前總統文在寅午宴，這是文在寅2022年卸任以來首次重回青瓦台，他稱讚李在明政府，雖在上任後面臨對美關稅談判等諸多難題，但皆能在短時間內完成重大課題。

根據青瓦台提供的資料，文在寅與李在明碰面後說：「非常感謝您邀請我，這是我卸任後第一次回到青瓦台，因此感觸非常深。」

文在寅指出，李在明為了國政運作傾注全部心力，「我作為前任總統，想先向您表達慰勞與感謝，我想這段時間李總統在各方面都非常艱辛，但也正因如此，應該是一段更能感受到成就感的時期。」

文在寅提到，無論是終結內亂、恢復國家正常運作、重建民主與國家威信，能在這麼短的時間內完成這些重大課題，是非常了不起的成就；且李在明政府上任沒多久，就面臨與美國的關稅談判、美中矛盾、俄烏戰爭，以及中東戰爭等接踵而來的外交難題。

文在寅稱讚，「對於這些問題，政府始終以國家利益為優先，秉持務實外交的態度，十分有智慧地妥善應對，我認為這是非常值得慶幸的事。」

至於南北韓關係，文在寅指出，目前政府正從各方面努力推動對話，但北韓至今仍未作出回應，「不過我相信只要政府像現在一樣保持耐心，持續敲開對話的大門，並穩定管理局勢，終有一天會迎來恢復對話的契機。」

李在明則表示，至今上任1年多最主要投入的工作，就是恢復文在寅時期5年內建立的成果，「因為那些成果遭到了非常嚴重的破壞，像是外交安全、南北關係、經濟、文化等。」不過李在明也強調，這1年來，公務員們在動盪局勢中仍在各部會努力工作，因此取得了超乎預期的成果。

李在明也坦言南北關係的確非常困難，「我在與各國領袖會面時，都深刻感受到，雙方關係已經惡化到幾乎無法恢復的程度，這種敵意與對立意識，恐怕不是花1、2年時間，並投入心力就能解決的。」不過李在明也強調，南北和平共存政策必須努力持續推動下去。

文在寅 青瓦台 李在明

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