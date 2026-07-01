英國砸約12兆6600億元強化國防 聚焦無人機與核嚇阻

即將卸任的英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天宣布，英國未來4年將投入近3000億英鎊（約新台幣12兆6600億元）現代化武裝部隊，以因應日益升高的安全威脅。

法新社報導，施凱爾公布期待已久的10年期「國防投資計畫」（Defence Investment Plan, DIP），內容包括增購更多無人機、無人載具，以及升級英國核嚇阻力量。他將這項計畫形容為自己的「政治遺產」。

根據計畫，英國將於2030年前額外增加150億英鎊國防支出。英國情報機構已示警，俄羅斯可能於2030年前對北大西洋公約組織（NATO）成員國發動攻擊。

施凱爾表示，近3000億英鎊是「創紀錄的投資」，將因應現代戰爭型態變化，全面提升英軍作戰能力。他告訴媒體：「無論從哪個角度來看，這都是我國歷史上的重大轉變，也是我引以為傲的政治遺產。」

施凱爾因失去執政工黨國會議員支持，預計下個月卸任。他也呼籲可望接任首相的柏南（AndyBurnham）持續推動這項國防承諾。現年56歲、曾任大曼徹斯特（Greater Manchester）市長的柏南若未遭遇黨魁挑戰，預計將於7月中旬接任首相。

施凱爾表示：「我非常確信，這項計畫將成為未來接任者持續發展的基礎。」

這項計畫是工黨政府歷經數月內部協商後提出，目的是提升英軍戰力，以因應俄羅斯等國日益強勢的軍事威脅，以及美國安全承諾不再如以往般可靠。

本月稍早，包括國防大臣希利（John Healey）在內的兩名部長因不滿國防計畫而辭職，希利批評這項計畫恐使得英國「變得更不安全」。

施凱爾計畫中，英國國防部將在未來4年投入逾50億英鎊發展無人機與自主系統，包括高性能自主掃雷無人機、小型四軸戰術無人機，以及低成本自殺式攻擊無人機。

烏克蘭戰爭及伊朗衝突凸顯無人作戰系統的重要性。英國國防部指出，烏克蘭目前每月約使用20萬架無人機抵禦俄軍入侵；美伊戰爭最激烈期間，每天更發射約700架攻擊型無人機。

此外，這項計畫將打造「混合型」皇家海軍，以較小型自主艦艇搭配有人艦艇執行任務，逐步取代6艘老舊驅逐艦。

其他還包括投入80多億英鎊，與義大利、日本共同研發下一代匿蹤戰機，以及斥資640億美元升級英國核嚇阻力。

美國總統川普已要求北約成員國於2035年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%，並降低對華府安全保障的依賴。

施凱爾表示，這項國防投資計畫將使英國國防支出提升至GDP的4.2%，但未說明達成時程。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）對此表示歡迎，並在社群媒體平台X發文指出：「更強大的英國國防，將使我們所有人更加安全。」

倫敦國王學院（King's College London）國防研究講師內梅特（Bence Nemeth）認為，雖然這項宣布有所改善，但「顯然仍不足夠」，因為大部分新增資金仍投入既有大型計畫，而非發展新的軍事能力。