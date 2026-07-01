快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

伊朗革命衛隊人士混入世足國家隊！美官員爆料 批「耍花招想入境」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗世足賽代表隊遭淘汰後，6月30日從墨西哥提華納啟程返國。路透
伊朗世足賽代表隊遭淘汰後，6月30日從墨西哥提華納啟程返國。路透

美國政治新聞網POLITICO報導，美國國土安全部長穆林近日稱，與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的成員混入世足賽代表隊，試圖入境美國。

穆林（Markwayne Mullin）6月29日出席負責協調世足賽的聯邦單位活動，會後他告訴記者，伊朗官員試圖帶多名與革命衛隊有關人士進入美國，其中包括過去從未隨國家隊出行的人員。他稱，有兩人以媒體身分提出申請，但與革命衛隊情報單位有關，還有一名申請人是國際通緝令的通緝對象。

穆林指控伊朗從頭到尾都在耍花招，並稱如今伊朗隊已遭淘汰，「我很高興終於能撤銷他們的簽證，告訴他們離開美國」。他還說，他高興到「可能哼了一兩首歌，甚至開心得跳起舞」。

穆林補充說，沒有任何世界盃代表團比伊朗更需要美國官員投入關注，他並為美方對伊朗隊祭出的嚴格旅行限制辯護。

他表示，美方原本計畫讓伊朗隊在首戰前5天入境，但伊朗希望更早抵達。最後，FIFA與美國、墨西哥官員協調，在距離洛杉磯約45分鐘航程的墨西哥提華納（Tijuana ）設立基地營，讓伊朗隊留在當地，而非提前進入美國。

穆林主張，川普政府已提供其他球隊沒有的特殊安排，包括由美國海關暨邊境保護局官員在提華納先處理球隊生物識別資料，讓球員抵美後可跳過一般查驗；另由聯邦空警陪同代表團，確保旅途安全。

穆林說：「在所有參賽代表團中，伊朗帶來最重大的安全挑戰。美國官員花在處理伊朗上的時間，比任何其他球隊都多。」

伊朗 國家隊 世足賽 美國

延伸閱讀

世足賽／伊朗止步32強今返國 不滿美國入境限制：簡直是一場災難

世足賽／美國放寬伊朗隊旅行限制 允許賽前兩天入境

世足賽／伊朗總教練獲告知 美國將放寬世界盃第3戰旅行限制

世足賽／美國堅持伊朗世足旅行限制 朱利安尼：持續評估

相關新聞

「現在，全世界都知道我們的存在了」：維德角的世界盃奇蹟與守護神沃津哈

「足球將全世界的人召喚到美加墨，見證綠茵場上的奇蹟。」2026年美加墨世界盃的賽場上，鎂光燈不僅聚焦在傳統足球強權身上，更見證了一個史無前例的黑馬傳奇。由於本屆賽事擴編至史上最大的48支球隊規模，因此世足賽場上出現許多生面孔，當中來自西非的群島國家維德角（Cape Verde），在世界盃首舞就以不可思議的表現震驚了全球足壇。

伊朗革命衛隊人士混入世足國家隊！美官員爆料 批「耍花招想入境」

美國政治新聞網POLITICO報導，美國國土安全部長穆林近日稱，與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的成員混入世足賽代表隊，試圖入境美國。

南韓年輕世代消費與政治脫鉤 掀中國品牌與飲食風潮

當政治對立喧囂塵上，南韓街頭卻被中國品牌與飲食風潮席捲？從網紅打卡、跨境觀光到瘋排潮玩，顯著的世代差異正悄悄讓消費與政治脫鉤。這群年輕人究竟在追求什麼？他們對在地化創新的獨特價值認同，正悄然顛覆你我的想像！

台灣唯一南美友邦表態！巴拉圭：願與中國貿易 前提「不涉對台外交」

法新社報導，台灣友邦巴拉圭的外交部長拉米雷斯6月30日在南方共同市場峰會表態，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。

基於互惠原則 菲律賓延長台灣遊客免簽1年

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）公告，菲律賓政府基於互惠原則，延長對台灣護照持有人免簽入境菲律賓14天待遇，措施自7月1...

川普吞敗 最高院挺出生公民權

美國最高法院六月卅日判決，以六比三票數支持出生公民權，撤銷川普總統限制美國出生公民權命令。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。