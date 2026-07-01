亞太圓桌會議 大馬貿工部長：維持自主性非選邊站

第39屆亞太圓桌會議今天登場，馬來西亞貿工部長佐哈里在會前歡迎宴表示，維持國家自主性並非選邊站，而是保有自主作出決策的能力，並在日益複雜的地緣政治環境中維持戰略彈性。

第39屆亞太圓桌會議（APR）6月30日起至7月2日在吉隆坡舉行。今年以「加速自主與行動」（Accelerating Agency and Action）為主題，邀集來自亞太地區的政府官員、學者、智庫及企業代表，共同探討地緣政治變局下的區域安全、經濟與戰略議題。

投資、貿易暨工業部（MITI）部長佐哈里（JohariAbdul Ghani）昨晚在歡迎宴致詞表示，自主性意味著分散合作夥伴、強化韌性、培養新的能力，並保有追求國家利益所需的戰略空間。

他指出，當前最具代表性的挑戰之一，在於經濟與地緣政治的交會，因此必須確保這種交會帶來的是「韌性，而非碎片化；安全，而非排他；繁榮，而非分裂」。

他認為，傳統上，經濟外交與貿易談判、市場准入及投資促進密切相關。如今，面對地緣政治挑戰加劇，必須從更廣泛的角度看待經濟外交，外交政策也應作為爭取經濟機會、強化韌性、支持科技升級、促進投資，以及擴大國家戰略選項的平台。

亞太圓桌會議是馬來西亞國際戰略研究所（ISISMalaysia）主辦的年度會議，也是東南亞最具代表性的二軌外交論壇之一，吸引逾300人與會。今年來自台灣的與會學者包括政大國際關係研究中心副主任陳至潔、政大國際關係研究中心兼任研究員劉復國，以及台大政治學系教授左正東。

第39屆亞太圓桌會議延續近年對國際秩序重組的討論，聚焦地緣政治快速變化下，各國如何提升自主性與行動力，以因應全球戰略環境的挑戰。

議程涵蓋「失序的世界秩序──權力、原則與務實之間的角力」、「全球南方下的中印地緣競逐」、「正視現實──檢視東協機制的韌性與效能」、「亞太火藥庫中的核武軍備」及「關鍵礦物與供應鏈重組」等議題，探討多邊主義未來、中印競爭對印太局勢的影響、東協機制改革，以及地緣政治對全球供應鏈與產業布局帶來的挑戰。