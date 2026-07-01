快訊

實測Apple Pay刷北捷！1秒進站如日本西瓜卡 但有3尷尬

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國第2位女性國務總理上任 韓聖淑：會全力以赴

中央社／ 首爾1日專電
南韓中小企業暨新創事業部長韓聖淑獲總統李在明提名為新任總理。歐新社
南韓中小企業暨新創事業部長韓聖淑獲總統李在明提名為新任總理。歐新社

韓國史上第2名女性國務總理韓聖淑今天上任，總統李在明頒發任命狀時說：「拜託您了」。韓聖淑則表示，韓國已成為引領變革的國家，政府會更迅速行動，自己也會全力做好工作。

根據韓聯社報導，總統李在明今天在青瓦台向新任國務總理韓聖淑頒發任命狀，李在明在頒發任命狀時勉勵表示，「拜託您了」。韓聖淑則回應，「我會努力做好」。

韓聖淑是李在明政府的第2個國務總理，也是第50任國務總理，同時也是韓國史上第2位女性國務總理。昨天國會表決中，167名出席議員中166票贊成、1票無效獲得通過，此次表決是在國民力量缺席下，由共同民主黨、祖國革新黨、進步黨等泛執政陣營政黨主導完成。

韓聖淑今天上任後表示，「我們國家已從追趕大變革時代的國家，轉變為引領大變革的國家。」她指出，政府也將配合這一變化，更迅速行動，確保必要政策能及時落實，「我也將全力做好自己的工作」。

韓聖淑強調，將更大膽投資AI與尖端產業，並努力讓這些成果真正融入國民生活，也成為青年成長與躍升的契機。

談到國務總理這個角色，韓聖淑表示，「現在公部門與民間必須使用共同語言，民間的速度與政府的速度也必須同步，這是必須推動大規模產業政策的時期。」韓聖淑也提到，希望憑藉自己對產業的理解，以及雖然時間不長、但對公共行政運作的理解，協助政府各部門能夠共同推進政策。

談到施政重點時，韓聖淑表示，「總統一直強調、也是我認為應該延續的理念，就是打造一個拯救國民生命的政府。」她談到自殺防治政策時指出，希望能整合各部會分散的資料，透過統計分析共同檢視，並將改善相關政策作為重要課題。

韓國 女性 青瓦台

延伸閱讀

韓聖淑成韓國史上第2位女總理 出身科技業曾任Naver執行長

世足賽／韓國32強夢碎 總教練洪明甫請辭

鄭麗文：韓國瑜訪美獲高規格 代表國民黨交流做得好

世足賽／南韓無緣32強 總統李在明怒批荒唐促體育改革

相關新聞

「現在，全世界都知道我們的存在了」：維德角的世界盃奇蹟與守護神沃津哈

「足球將全世界的人召喚到美加墨，見證綠茵場上的奇蹟。」2026年美加墨世界盃的賽場上，鎂光燈不僅聚焦在傳統足球強權身上，更見證了一個史無前例的黑馬傳奇。由於本屆賽事擴編至史上最大的48支球隊規模，因此世足賽場上出現許多生面孔，當中來自西非的群島國家維德角（Cape Verde），在世界盃首舞就以不可思議的表現震驚了全球足壇。

韓國第2位女性國務總理上任 韓聖淑：會全力以赴

韓國史上第2名女性國務總理韓聖淑今天上任，總統李在明頒發任命狀時說：「拜託您了」。韓聖淑則表示，韓國已成為引領變革的國家...

伊朗革命衛隊人士混入世足國家隊！美官員爆料 批「耍花招想入境」

美國政治新聞網POLITICO報導，美國國土安全部長穆林近日稱，與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的成員混入世足賽代表隊，試圖入境美國。

南韓年輕世代消費與政治脫鉤 掀中國品牌與飲食風潮

當政治對立喧囂塵上，南韓街頭卻被中國品牌與飲食風潮席捲？從網紅打卡、跨境觀光到瘋排潮玩，顯著的世代差異正悄悄讓消費與政治脫鉤。這群年輕人究竟在追求什麼？他們對在地化創新的獨特價值認同，正悄然顛覆你我的想像！

台灣唯一南美友邦表態！巴拉圭：願與中國貿易 前提「不涉對台外交」

法新社報導，台灣友邦巴拉圭的外交部長拉米雷斯6月30日在南方共同市場峰會表態，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。

基於互惠原則 菲律賓延長台灣遊客免簽1年

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）公告，菲律賓政府基於互惠原則，延長對台灣護照持有人免簽入境菲律賓14天待遇，措施自7月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。