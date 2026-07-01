韓國第2位女性國務總理上任 韓聖淑：會全力以赴

韓國史上第2名女性國務總理韓聖淑今天上任，總統李在明頒發任命狀時說：「拜託您了」。韓聖淑則表示，韓國已成為引領變革的國家，政府會更迅速行動，自己也會全力做好工作。

根據韓聯社報導，總統李在明今天在青瓦台向新任國務總理韓聖淑頒發任命狀，李在明在頒發任命狀時勉勵表示，「拜託您了」。韓聖淑則回應，「我會努力做好」。

韓聖淑是李在明政府的第2個國務總理，也是第50任國務總理，同時也是韓國史上第2位女性國務總理。昨天國會表決中，167名出席議員中166票贊成、1票無效獲得通過，此次表決是在國民力量缺席下，由共同民主黨、祖國革新黨、進步黨等泛執政陣營政黨主導完成。

韓聖淑今天上任後表示，「我們國家已從追趕大變革時代的國家，轉變為引領大變革的國家。」她指出，政府也將配合這一變化，更迅速行動，確保必要政策能及時落實，「我也將全力做好自己的工作」。

韓聖淑強調，將更大膽投資AI與尖端產業，並努力讓這些成果真正融入國民生活，也成為青年成長與躍升的契機。

談到國務總理這個角色，韓聖淑表示，「現在公部門與民間必須使用共同語言，民間的速度與政府的速度也必須同步，這是必須推動大規模產業政策的時期。」韓聖淑也提到，希望憑藉自己對產業的理解，以及雖然時間不長、但對公共行政運作的理解，協助政府各部門能夠共同推進政策。

談到施政重點時，韓聖淑表示，「總統一直強調、也是我認為應該延續的理念，就是打造一個拯救國民生命的政府。」她談到自殺防治政策時指出，希望能整合各部會分散的資料，透過統計分析共同檢視，並將改善相關政策作為重要課題。