川普重蹈歐巴馬錯誤？美智庫：自陷「中國行事曆」束縛 正中北京下懷

美國雙月刊《國家利益》刊登智庫「美國企業研究所」非常駐研究員華克專文示警，北京正故技重施，以外交排場與合作承諾換取華府讓步，而川普第二任期急於與北京達成協議，恐重蹈前總統歐巴馬覆轍，落入「中國行事曆」，誤以為對中放軟就能換取合作。歐巴馬任內一度凍結對台新軍售超過4年，直到2015年重啟時創下最長中斷時間。

華克（Dustin Walker）曾任美國參議院軍事委員會幕僚，他認為，川普第二任期對中態度相較第一任期更柔軟，不僅擱置敏感議題以避免對抗，且願意相信習近平的話，這點是危險的。

華克指出，歐巴馬任內為了與中國達成氣候協議，曾凍結對台新軍售超過4年，直到2015年重啟，在當時創下近40年來最長中斷時間。在此期間，中國加劇對美國政府與企業的網路攻擊，最惡名昭彰的是竊取超過20項美軍武器系統設計；北京也加速在東海與南海的行動，損害日本與菲律賓等美國盟友的利益。

2015年9月，習近平訪問美國承諾停止國家扶植的網攻，並承諾永遠不將南海軍事化。歐巴馬接受了，隨後習近平違背承諾。

該文指出，競爭與合作並不衝突；問題在於，美國決策圈太常誤以為，只要放軟對中競爭，就能換來北京在其他議題上的合作。這也形成所謂「中國行事曆」（China calendar）的束縛，也就是每逢美中高層會談或重大外交安排，美方就傾向單方面延後甚至取消對中強硬措施，以免激怒北京、破壞會談氣氛。

但歐巴馬政府太晚才發現，中國並不會因美方克制而同樣收手。

如今，北京再度試圖以外交排場與合作承諾，換取華府讓步。文章指，5月川習會除了延長貿易休兵外幾無成果；川普卻在會前凍結對台灣總額140億美元軍售，正中北京下懷。

川習會後，中國持續測試美國底線，包括以間諜罪名逮捕美國籍緬甸政治研究員敏辛（Min Zin）；在黃岩島部署新設施與人員，且升高與菲律賓海上對峙；持續於台灣周邊進行封鎖演習，並維持對日本稀土禁運。

華克示警，接下來，北京希望美國把「中國行事曆」排滿滿，藉由習近平9月訪美、11月APEC峰會及12月G20峰會等美中領袖會晤，以及川普對貿易協議的渴望，削弱美國競爭意志，進一步牽制華府捍衛自身與盟友利益的行動。

華克建議，川普不應對北京讓步。在台灣議題上，應立即完成已授權的對台軍售，因為台灣的自我防衛能力不該被當成談判籌碼，而是維持嚇阻的基礎。其次，川普在每次與習近平會面前，都應先與高市早苗、小馬可仕與莫迪等日菲印盟友領袖磋商，避免讓北京認為美國孤軍奮戰。

美國國會則應通過「豪豬法案」（Porcupine Act）簡化對台軍售程序，以及「對台六項保證法案」（Six Assurances to Taiwan Act），提升這項長年政策的法律位階，禁止就對台軍售諮詢北京。參議院6月14日已通過豪豬法案，法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。

除此之外，國會應通過多項人工智慧與晶片相關法案，把美國在運算能力上的優勢轉化為長期戰略，進一步壓制中國科技競爭力。