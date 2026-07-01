中國民族團結法生效 國際特赦：恐加劇跨境鎮壓

國際特赦組織（Amnesty International）澳洲分會今天發表聲明，指中國「民族團結進步促進法」不單只強迫少數民族接受官方指定的單一民族認同，而且更讓中國跨國鎮壓行為提供法律依據；對此，國際特赦組織亞太區區域副主任布魯克斯表示「深感擔憂」。

中國「民族團結進步促進法」今天生效；對此，布魯克斯（Sarah Brooks）提出批評，指該法侵害中國境內少數民族的基本人權。她說：「中國當局本來應該要履行義務，保護少數民族以及維護其文化的人權；不過，該法卻是恰恰相反。」

布魯克斯指出，該法並未提倡珍視不同民族文化的差異，反而否定多元民族認同的價值。她說：「（該法）強迫維吾爾族、藏族和蒙古族等少數民族接受一種由國家定義的、以漢族文化為主導的單一民族認同。」

布魯克斯又批評，指中國政府是以「團結」的名義，強制推行官方指定的政治意識形態。她說：「該法提到的『團結』，並非指不同族群之間的和諧；而是指在政治和意識形態上，要和中國共產黨保持一致。」

布魯克斯解釋，該法並不是要保護文化多樣性和民族平等，而是要求各民族與配合官方指定的統一意識形態。

布魯克斯提醒，隨著該法開始生效，中國的跨境鎮壓行為可能會變本加厲。她說：「中國當局已公開表示，有意將該法延伸至中國境外，這是令人深感擔憂的；該法有可能讓現有的跨國鎮壓行為變得更有法律依據，即不論是任何地方的任何人，儘管是以和平方式倡導中國境內少數民族權利，都有可能被定義為破壞『民族團結』。」

布魯克斯相信，該法可能會成為北京進一步壓制中國境內人權的工具。她說：「在中國境內，一些冒著重大風險的倡導活動，例如推廣少數民族語言、記錄侵犯人權的行為，或者呼籲釋放因表達文化、觀點或信仰而被拘留的人士等；都可能會進一步被定義為犯罪活動。」

隨著該法正式上路，布魯克斯擔心北京當局將會進一步強制推行種族同化政策。她說：「該法是在國家層面提供了一套法律框架，讓本來就已經嚴重損害維吾爾族、藏族和其他非漢族群體權利的政策獲得法律依據；我們預料，隨著該法的出現，中國現時的強制同化政策將會變得更加制度化。」

國際特赦組織的聲明指出，該法提到推動「民族團結」，是實現中國共產黨領導層政治目標的過程；這些目標包括推進習近平思想，以及重塑民族政治認同的「偉大復興」。

聲明提到，該法禁止「破壞民族團結和製造民族分裂」行為的條文，其措辭和定義均模糊不清，讓人擔憂中國當局可能會任意執法。聲明又提到，對於中國使用跨國鎮壓手段，國際特赦組織已有詳細記錄；包括中國如何監視海外僑民社區、騷擾海外批評中國的人士、恐嚇當事人在中國家屬，以及向外國政府施壓要求將特定人仕遣送到中國等。