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北韓靠攏中俄 金正恩致賀習近平深化兩國友好合作

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

北韓領導人金正恩今天指出，將持續深化與中國間關係，並形容近期與中國國家主席習近平在平壤舉行的峰會，是一次「具有歷史意義」的會晤。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在祝賀中國共產黨建黨105週年的賀電中向習近平表示，穩定發展與北京的關係，是平壤「堅定不移的立場」。

他說：「持續發展具有悠久歷史根基、以社會主義為核心的北韓與中國友好關係，是我們黨和政府堅定不移的立場…近期的平壤峰會，是深化我們之間同志情誼與互信的歷史性契機。」

金正恩還表示，願與習近平共同努力，進一步發展北韓與中國的「友好合作關係」，並稱這是「兩國人民共同的寶貴財富」。

這封賀電發布前數週，習近平罕見赴平壤訪問。在峰會期間，金正恩與習近平通過北韓官媒所稱「具遠見的雙邊關係藍圖」，承諾將雙方傳統友誼發展為「最強大且具戰略性的關係」。

根據中國官媒，習近平也主張加強雙方在外交、執法及軍事領域的合作。

儘管北韓提供軍隊及武器用於侵烏戰爭而與俄羅斯日益靠近，中國仍是北韓最大的經濟夥伴。

根據南韓企劃財政部統計，2024年北韓對外貿易中，中國即佔98%左右。

北韓 習近平 金正恩

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