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普亭私人遊艇丹麥現蹤 俄軍艦護航駛離波羅的海

中央社／ 赫爾辛基30日專電

丹麥廣播公司（DR）報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）私人遊艇「優雅號」（Graceful）近日穿越丹麥海域，並由1艘俄羅斯驅逐艦與1艘海上救援暨巡邏船護航。這艘豪華遊艇自2022年俄烏戰爭爆發後就關閉定位器，這是近4年以來首次公開現身。

德國「基爾新聞報」（Kieler Nachrichten）記者貝林（Frank Behling）在該船駛入丹麥水域前，在費馬恩海峽（Fehmarn Belt）拍下畫面。

貝林總共拍下3張照片，其中1張清楚拍到網狀物覆蓋優雅號每一層甲板；另外2張，分別記錄隨行的3艘俄羅斯船艦同框，以及優雅號單獨現身的畫面。

丹麥廣播公司前天晚間報導這艘船穿越丹麥海域的完整航線，透過船舶追蹤平台MarineTraffic.com的軌跡截圖比對，這艘船當晚穿越大貝爾特海峽（Storebælt），隔天上午經過安霍特島（Anholt），下午繞過斯卡恩（Skagen）。

優雅號船身超過80公尺，據「富比士」（Forbes）估算市值逾7.5億丹麥克朗（約新台幣36.7億元），過去多半停靠或繞行波羅的海，這次卻在2艘軍艦伴航下駛離該海域，相當罕見。

據報導，丹麥國防學院（Forsvarsakademiet）軍事分析師尼爾森（Anders Puck Nielsen）檢視貝林提供的照片後指出，甲板上架設的網狀物看起來像是用來抵禦小型無人機，他認為這個現象耐人尋味。他說，「某種程度上，這說明他們意識有危機」，但同時提醒，這層網也可能只是優雅號不論航向何處、出於一貫求安全考量所裝設，未必與特定威脅有關。

豪華遊艇駛離波羅的海，恰逢烏克蘭近期升高對俄羅斯境內目標的無人機攻擊，聖彼得堡周邊設施接連遇襲。

尼爾森進一步指出，烏克蘭近幾個月已在波羅的海港口擊中至少2艘、可能3艘俄羅斯船艦，「優雅號可能正是他們鎖定的目標」。他分析，俄羅斯船艦只要留在波羅的海，尤其停靠港口時最容易遭殃，優雅號等很可能就是為此轉移陣地。

不過尼爾森也坦言，無法直接斷定這3艘船離開波羅的海與無人機攻擊有關，這也可能只是例行調度，「但確實讓人猜想，俄羅斯多少對某些事感到憂心」。

優雅號自俄羅斯全面入侵烏克蘭後的2022年夏末起，因關閉定位器無法確知停靠地，這次重新現蹤，距上次已相隔近4年。

丹麥 遊艇 軍艦 普亭

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