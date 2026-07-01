台灣唯一南美友邦表態！巴拉圭：願與中國貿易 前提「不涉對台外交」

法新社報導，台灣友邦巴拉圭的外交部長拉米雷斯6月30日在南方共同市場峰會表態，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。

南方共同市場（Mercosur）6月30日在巴拉圭首都亞松森（Asunción）舉行峰會，拉米雷斯（Ruben Ramirez）在會中表示：「巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係，只要不牽涉關於巴拉圭與台灣既有並維持中的外交關係條件。」他補充：「如果條件是這樣，我們沒有任何限制。」

台灣目前僅剩12個邦交國，巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，也是南方共同市場成員國中唯一未與中國建交的國家。南方共同市場成員國有阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞。

中國先前敦促巴拉圭「做出正確選擇」，與台灣斷交。

南方共同市場與歐盟歷經25年，終於在今年初簽署自由貿易協定，現正準備與日本啟動貿易談判。在峰會期間，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）暗示，與中國的會談也在計畫中。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）在本屆峰會上批評與歐盟的協議，他表示，「競爭環境並非對所有人都公平。」暗示這項協議的出口配額讓其他成員國較占優勢，使巴拉圭受到輕忽。

潘尼亞呼籲，歐盟批准協議前，應先公平分配南方共同市場成員的配額，強調這不僅是「正義問題」，也關乎集團對外可信度。

巴西、玻利維亞與烏拉圭總統，以及智利、厄瓜多等準會員國領袖均出席峰會；阿根廷總統米雷伊則因國內高層幕僚辭職風波取消出席。