快訊

破案英雄淪黑幫內鬼！安心幣商洗錢爆行賄 新北警與餐飲大亨遭聲押

NBA／詹姆斯拋離隊震撼彈 傳勇士領跑搶人大戰「詹柯連線」有望成真

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣唯一南美友邦表態！巴拉圭：願與中國貿易 前提「不涉對台外交」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣目前僅剩12個邦交國，巴拉圭是台灣在南美洲的唯一邦交。路透
台灣目前僅剩12個邦交國，巴拉圭是台灣在南美洲的唯一邦交。路透

法新社報導，台灣友邦巴拉圭的外交部長拉米雷斯6月30日在南方共同市場峰會表態，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。

南方共同市場（Mercosur）6月30日在巴拉圭首都亞松森（Asunción）舉行峰會，拉米雷斯（Ruben Ramirez）在會中表示：「巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係，只要不牽涉關於巴拉圭與台灣既有並維持中的外交關係條件。」他補充：「如果條件是這樣，我們沒有任何限制。」

台灣目前僅剩12個邦交國，巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，也是南方共同市場成員國中唯一未與中國建交的國家。南方共同市場成員國有阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞。

中國先前敦促巴拉圭「做出正確選擇」，與台灣斷交。

南方共同市場與歐盟歷經25年，終於在今年初簽署自由貿易協定，現正準備與日本啟動貿易談判。在峰會期間，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）暗示，與中國的會談也在計畫中。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）在本屆峰會上批評與歐盟的協議，他表示，「競爭環境並非對所有人都公平。」暗示這項協議的出口配額讓其他成員國較占優勢，使巴拉圭受到輕忽。

潘尼亞呼籲，歐盟批准協議前，應先公平分配南方共同市場成員的配額，強調這不僅是「正義問題」，也關乎集團對外可信度。

巴西、玻利維亞與烏拉圭總統，以及智利、厄瓜多等準會員國領袖均出席峰會；阿根廷總統米雷伊則因國內高層幕僚辭職風波取消出席。

巴拉圭 斷交 中國大陸 邦交國

延伸閱讀

世足賽／巴拉圭爆冷淘汰德國 總統宣布全國放假慶祝歷史勝利

世足運彩／德意志戰車多線作戰現疲態 Gemini 推巴拉圭乘虛而入2:1

世足運彩／巴拉圭對澳洲出線壓力逼出保守盤勢 GPT看好「和局」機率最高

世足賽／德國淘汰賽首戰巴拉圭 教頭：需要打出完美表現

相關新聞

台灣唯一南美友邦表態！巴拉圭：願與中國貿易 前提「不涉對台外交」

法新社報導，台灣友邦巴拉圭的外交部長拉米雷斯6月30日在南方共同市場峰會表態，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。

基於互惠原則 菲律賓延長台灣遊客免簽1年

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）公告，菲律賓政府基於互惠原則，延長對台灣護照持有人免簽入境菲律賓14天待遇，措施自7月1...

川普吞敗 最高院挺出生公民權

美國最高法院六月卅日判決，以六比三票數支持出生公民權，撤銷川普總統限制美國出生公民權命令。

美國會立法效率低落 大法官角色日益突出

近年來美國最高法院政治影響力持續擴大，成為左右美國政治的重要力量。由於國會長期陷入黨派對立、立法效率低落，掌控參眾兩院的共和黨不願違逆美國總統川普，許多涉及行政權、移民、選舉制度及社會價值的重大爭議，最終都交由九位大法官決定。

日政府提案 皇族可收養舊宮家男後裔

為因應日本皇族人數持續減少，日本政府六月卅日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，並開放舊皇族男系男性後裔成皇族養子。修正案將送交國會審議，在本屆國會完成立法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。