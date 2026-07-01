基於互惠原則 菲律賓延長台灣遊客免簽1年

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）公告，菲律賓政府基於互惠原則，延長對台灣護照持有人免簽入境菲律賓14天待遇，措施自7月1日起生效至2027年6月30日。

MECO在公告中表示，菲律賓政府考量目前菲律賓護照持有人赴台灣仍享有免簽待遇，因此決定持續給予台灣護照持有人相同待遇，延續去年7月1日開始實施的14天免簽入境措施。

根據現行規定，持台灣護照遊客入境菲律賓無須事先申請簽證，可停留最長14天，但不得申請延長停留，也不得轉換為其他菲律賓簽證類別；若台灣遊客計劃停留超過14天，仍須於入境前先行申請簽證。

此外，台灣遊客若要使用免簽待遇，護照效期須超過預定停留期間至少6個月，且須提出在菲住宿證明、財力證明，以及返程或前往第三地的機票。

台灣自2017年11月起持續試辦菲律賓國民赴台14天免簽待遇，現行措施最新期限至今年7月31日；菲律賓則自2025年7月起對台灣旅客提供對等14天免簽待遇，原有效期於2026年6月30日屆滿。

由於菲方遲未正式宣布是否延長，一度引發近期規劃來菲旅遊的台灣民眾對行程安排的顧慮。

菲律賓總統小馬可仕30日晚間簽署相關指令，後續尚有相關行政流程，考量原定免簽將截止，駐菲代表周民淦、政務組、移民秘書積極洽相關部門，終趕在截止前請菲方公告，以利國人順利入出菲境。

根據菲律賓官方統計，今年1月至5月，台灣赴菲遊客超過9萬人次，較去年同期增加12%，在菲律賓主要國際遊客來源國中排名第7，旅遊業者認為免簽措施可能是帶動因素之一。