聽新聞
0:00 / 0:00

日政府提案 皇族可收養舊宮家男後裔

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日皇德仁透過宮內廳官方IG，不僅有執行公務的照片，也公布皇室一家休假的私生活樣貌。圖為日皇一家三口在休假日留下海邊戲水後的合影。圖／取自日本宮內廳IG
日皇德仁透過宮內廳官方IG，不僅有執行公務的照片，也公布皇室一家休假的私生活樣貌。圖為日皇一家三口在休假日留下海邊戲水後的合影。圖／取自日本宮內廳IG

為因應日本皇族人數持續減少，日本政府六月卅日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，並開放舊皇族男系男性後裔成皇族養子。修正案將送交國會審議，在本屆國會完成立法。

日本現行「皇室典範」規定，皇位由父系血統男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減，政府因此研擬修法。

ＮＨＫ報導，根據修正案，法律施行時，女性皇族結婚時可依本人意願選擇是否脫離皇室。目前規定是女皇族若與平民結婚，必須脫離皇籍成為平民，喪失皇族身分與特權。

修正案另一項重點為新增養子制度，允許一九四七年脫離皇籍的十一個舊宮家男系男性後裔，在年滿十五歲、未婚且沒有子女情況下，可被皇族收為養子。成為養子的男系男性本人不具有皇位繼承資格；但若日後生下兒子，依照現行「皇室典範」規定，這個兒子將享有皇位繼承資格。

日本皇室目前最大問題不只皇位繼承人太少，能執行祭祀、外交、地方訪問、公益活動等公務的皇族也愈來愈少。收養舊宮家男性後裔，可以直接增加皇族人數，同時不改變「男系繼承」原則，這是日本保守派主要堅持。

此外，修正案附則規定，政府將依皇族人數變化及制度運作情況，每卅年檢討一次制度是否需要修正。

日本維新會先前曾對年滿十五歲才能成為養子的條件提出質疑，不過，維新會共同代表藤田文武與自民黨副總裁麻生太郎及政務調查會長小林鷹之會談後，最終同意支持修正案提交國會。

日本 國會

延伸閱讀

稱愛子「不可能」繼位還說若當天皇沒人願娶！自民黨議員挨轟道歉

美最高法院支持出生公民權 撤銷川普限制出生公民權命令

教師陷防禦性教學…教團籲退回修正案 重新檢討校事會議制度

31年深情不敵結婚證書！黃大煒過世姊姊發聲明…律師點破未婚女友窘境

相關新聞

川普吞敗 最高院挺出生公民權

美國最高法院六月卅日判決，以六比三票數支持出生公民權，撤銷川普總統限制美國出生公民權命令。

美國會立法效率低落 大法官角色日益突出

近年來美國最高法院政治影響力持續擴大，成為左右美國政治的重要力量。由於國會長期陷入黨派對立、立法效率低落，掌控參眾兩院的共和黨不願違逆美國總統川普，許多涉及行政權、移民、選舉制度及社會價值的重大爭議，最終都交由九位大法官決定。

日政府提案 皇族可收養舊宮家男後裔

為因應日本皇族人數持續減少，日本政府六月卅日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，並開放舊皇族男系男性後裔成皇族養子。修正案將送交國會審議，在本屆國會完成立法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。