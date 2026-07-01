日政府提案 皇族可收養舊宮家男後裔

為因應日本皇族人數持續減少，日本政府六月卅日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，並開放舊皇族男系男性後裔成皇族養子。修正案將送交國會審議，在本屆國會完成立法。

日本現行「皇室典範」規定，皇位由父系血統男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減，政府因此研擬修法。

ＮＨＫ報導，根據修正案，法律施行時，女性皇族結婚時可依本人意願選擇是否脫離皇室。目前規定是女皇族若與平民結婚，必須脫離皇籍成為平民，喪失皇族身分與特權。

修正案另一項重點為新增養子制度，允許一九四七年脫離皇籍的十一個舊宮家男系男性後裔，在年滿十五歲、未婚且沒有子女情況下，可被皇族收為養子。成為養子的男系男性本人不具有皇位繼承資格；但若日後生下兒子，依照現行「皇室典範」規定，這個兒子將享有皇位繼承資格。

日本皇室目前最大問題不只皇位繼承人太少，能執行祭祀、外交、地方訪問、公益活動等公務的皇族也愈來愈少。收養舊宮家男性後裔，可以直接增加皇族人數，同時不改變「男系繼承」原則，這是日本保守派主要堅持。

此外，修正案附則規定，政府將依皇族人數變化及制度運作情況，每卅年檢討一次制度是否需要修正。

日本維新會先前曾對年滿十五歲才能成為養子的條件提出質疑，不過，維新會共同代表藤田文武與自民黨副總裁麻生太郎及政務調查會長小林鷹之會談後，最終同意支持修正案提交國會。