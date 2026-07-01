英相公布國防投資計畫 擬增撥150億英鎊推部隊現代化

英國首相施凱爾今天承諾，將額外投入150億英鎊（約新台幣6300億元），用於推動武裝部隊現代化。這項延宕已久的投資計畫旨在為未來戰事做準備，並作為他卸任前的重要政績。

路透社報導，這很可能是施凱爾（Keir Starmer）卸任前最後一次發表重大政策，他表示，這份國防投資計畫（DIP）的規模超越了之前的草案。

該草案曾促使他的盟友希利（John Healey）本月辭去國防大臣一職。希利當時指控施凱爾未能讓該計畫獲得足夠資金，來保障英國的安全。

施凱爾預計帶著這份計畫前往7月7日至8日在土耳其安卡拉（Ankara）舉行的北大西洋公約組織（NATO）會議。

根據計畫內容，2029年以前，英國每年國防支出將接近800億英鎊。他希望藉此釋出訊號，表明英國朝著2035年前國防支出占國內生產毛額（GDP）3.5%的目標邁進。

不過，外界普遍預期施凱爾的接班人柏南（AndyBurnham）最快將於7月20日掌權。施凱爾也坦言，新政府可在他的藍圖上「推進」。

施凱爾在英格蘭南部一家國防企業告訴聽眾：「當全球都在擴充軍備，侵略行動日益增多，避免戰爭的最佳途徑是未雨綢繆，防禦的最佳方式是威懾，也就是擁有力量，讓對手在行動前三思。」

施凱爾指出，他的藍圖將編列50億英鎊預算，用於投資無人機和自主武器，打造一支「混合海軍」，並增強陸軍的殺傷力。

他還說，該計畫亦將強化英國的核威懾力量，並支持為皇家空軍打造下一代匿蹤戰機的計畫，有助於創造就業並促進經濟成長。

英國總工會（GMB）幹部羅伯茲（Matt Roberts）讚揚這項計畫，認為它「為這個缺乏信心的產業帶來一絲穩定」，「現在的挑戰在於落實」。

部分批評者則說，這項延宕9個多月的計畫仍嫌杯水車薪且為時已晚。