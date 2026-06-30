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菲律賓對台免簽暫未公告 外館：明起仍可免簽入境

中央社／ 馬尼拉30日專電

菲律賓提供台灣旅客14天免簽入境措施今天到期。雖然菲律賓政府仍未正式宣布是否延長，但駐菲代表處表示，原則上已無問題，菲律賓移民局明天仍允許台灣遊客免簽入境。

台灣自2017年11月起，持續試辦菲律賓國民赴台灣14天免簽待遇，現行措施期限至今年7月31日。菲律賓自2025年7月1日起，也對台灣旅客實施14天免簽入境措施，效期於2026年6月30日屆滿。

針對外界關注菲律賓是否延長對台免簽安排，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）回覆中央社詢問表示，尚未收到相關正式公告，一旦接獲正式通知，將立即對外公布最新消息。

駐菲代表處今晚表示，菲律賓政府對延續對台免簽措施態度正面，相關公告可能在稍晚發布；菲律賓移民局已通知各機場移民單位，並與台灣移民署聯繫，明天台灣民眾仍可免簽入境菲律賓。

今年1月至5月，台灣赴菲遊客超過9萬人次，較去年同期增加12%，在菲律賓主要國際遊客來源國中排名第7，旅遊業者認為免簽措施可能是帶動因素之一。

免簽 菲律賓 中央社

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