菲律賓對台免簽暫未公告 外館：明起仍可免簽入境

「足球將全世界的人召喚到美加墨，見證綠茵場上的奇蹟。」2026年美加墨世界盃的賽場上，鎂光燈不僅聚焦在傳統足球強權身上，更見證了一個史無前例的黑馬傳奇。由於本屆賽事擴編至史上最大的48支球隊規模，因此世足賽場上出現許多生面孔，當中來自西非的群島國家維德角（Cape Verde），在世界盃首舞就以不可思議的表現震驚了全球足壇。這支被暱稱為「藍鯊」（Blue Sharks）的國家隊，在台灣時間2026年6月27日，H組最後一輪小組賽踢平沙烏地阿拉伯之後，確定以三場和局的不敗之姿成功晉級淘汰賽，以僅約53萬的國家人口，打破紀錄成為世界盃歷史上晉級淘汰賽（32強）中人口最少的國家。晉級之路上，維德角跌破全世界眼鏡，面對兩個都是前世界盃冠軍的對手——西班牙、烏拉圭，相繼取得零封與逼平的賽果，並將在接下來第一場淘汰賽面對衛冕冠軍阿根廷。

2026-06-30 12:10