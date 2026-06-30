聽新聞
0:00 / 0:00
菲律賓對台免簽暫未公告 外館：明起仍可免簽入境
菲律賓提供台灣旅客14天免簽入境措施今天到期。雖然菲律賓政府仍未正式宣布是否延長，但駐菲代表處表示，原則上已無問題，菲律賓移民局明天仍允許台灣遊客免簽入境。
台灣自2017年11月起，持續試辦菲律賓國民赴台灣14天免簽待遇，現行措施期限至今年7月31日。菲律賓自2025年7月1日起，也對台灣旅客實施14天免簽入境措施，效期於2026年6月30日屆滿。
針對外界關注菲律賓是否延長對台免簽安排，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）回覆中央社詢問表示，尚未收到相關正式公告，一旦接獲正式通知，將立即對外公布最新消息。
駐菲代表處今晚表示，菲律賓政府對延續對台免簽措施態度正面，相關公告可能在稍晚發布；菲律賓移民局已通知各機場移民單位，並與台灣移民署聯繫，明天台灣民眾仍可免簽入境菲律賓。
今年1月至5月，台灣赴菲遊客超過9萬人次，較去年同期增加12%，在菲律賓主要國際遊客來源國中排名第7，旅遊業者認為免簽措施可能是帶動因素之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。