南非全國反移民示威 警撥11.7億戒備、店家停業

南非數月來反非法移民抗議衝突加劇，公民團體30日在全國多處舉行示威，揚言讓全國停擺。警察部調撥11.7億台幣預算，並取消所有員警的排定休假，全力戒備。當天許多店家紛紛停業一天，民眾躲在家裡，以避免活動演變成暴力事件而遭受波及。

南非近期在反移民情緒日益高漲下，許多人將高失業率、高犯罪率和公共服務品質低落全歸咎於非法移民。公民團體「March and March」設下最後通牒，要求所有非法移民30日以前必須離開南非。當天並發起「全國停擺」（national shutdown），在全國多處進行示威活動。

當地媒體「News24」報導，代理警察部長卡查利亞（Firoz Cachalia）表示，為避免重演2021年動亂造成嚴重死傷及經濟損失，警察部已調撥6億蘭特（南非幣，約新台幣11.6億元）預算，並取消所有員警的排定休假，加強全國各省份的行動準備，完成全面部署。執法機構並已監控潛在的衝突爆發點，隨時準備進行干預。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）29日對全國公開信中表示，所有參與30日抗議的人都應該以和平、合法的方式進行，並尊重他人的權利、尊嚴和安全。他也警告，政府不會容忍暴力、威脅和恐嚇行為，一旦有違法事件，肇事者必將受到法律制裁。

儘管政府已全力戒備，30日當天仍明顯可見多數民眾選擇在家避免出門。早上9點尖峰時段，原本應車水馬龍的主要幹道上只有寥寥幾部車經過。許多公司行號請員工們當天在家上班，不少店家也決定停業一天。

來自辛巴威的商場警衛席非索（Sifiso）告訴中央社，雖然他工作的商場沒有任何抗議活動，但很多店家為防演變成暴力事件，紛紛決定今天公休，整個商場共20間店，今天只有5間開門營業。記者問他是否有合法居留文件，席非索表示，「我有工作簽證，但如果抗議群眾過來這區，我一定趕快跑！」

南非大型連鎖超市Checkers相當受歡迎的外送服務Sixty60，外送人員等候區平常有至少10位員工在等待隨時接單外送，但今天等候區內空無一人。超市警衛表示，「外送人員全都是外籍，他們非常害怕今天會遭受波及，不敢來上班。今天來上班的只有南非人。」

這次抗議活動引起人們對2021年暴力事件重演的擔憂。當時前總統朱瑪（Jacob Zuma）因貪腐案入獄服刑，引發支持群眾抗議暴動，造成300多人死亡，許多企業被摧毀，估計經濟損失達500億蘭特（南非幣，約新台幣970億元）。被認為是自1994年種族隔離結束以來全國最嚴重的內亂。