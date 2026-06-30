摩納哥罕見驚爆釀3傷 傳嫌犯目標為烏克蘭裔權貴

摩納哥和鄰國法國的警方今天持續搜索一名涉嫌在摩納哥引爆土製炸彈的男子。這起事件造成3人受傷，據法國和烏克蘭媒體報導，嫌犯的目標是一名烏克蘭裔權貴。

路透社報導，摩納哥國務大臣米爾芒（ChristopheMirmand）告訴法國BFM電視台（BFM TV），據信嫌犯已逃往法國。

米爾芒還說，3名主要傷者都還在醫院，其中一名女性傷勢最為嚴重。當地報紙「摩納哥晨報」（Monaco Matin）指出，這名女性的一部分下肢被炸斷。

法國媒體BFM電視台和「費加洛報」（Le Figaro）指出，遭鎖定的對象是葉莫拉耶夫（VadymYermolaiev）。他曾是烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）的大型房地產開發商，數年前離開烏克蘭，並放棄烏克蘭國籍，成為賽普勒斯公民。

葉莫拉耶夫於2023年12月被烏克蘭列入制裁名單，烏克蘭媒體稱那是因為他在被俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）經商。但他2024年接受烏克蘭媒體RBC-Ukraine訪問時，否認自己在克里米亞擁有或經營任何生意。

法國內政部表示，法國緊急服務部門已經到現場支援，並與警方聯手合作，追查這名在逃嫌犯。

米爾芒告訴法國媒體：「（摩納哥）侯國之前從未發生過這類事件。」

他並未證實也沒否認葉莫拉耶夫是攻擊目標。

爆炸於昨天晚間接近9時（格林威治時間19時）發生在摩納哥市中心。摩納哥是位於蔚藍海岸（FrenchRiviera）的微型國家，以億萬富豪及豪華遊艇雲集聞名，也被視為避稅天堂。

費加洛報報導，監視器畫面顯示，一名男子在爆炸前不久於一棟住宅大樓入口放下一個背包。

BFM電視台引述摩納哥檢察總長的說法報導，爆炸裝置是一個「炸彈包裹」。摩納哥亞伯特親王（Prince Albert）則形容這起攻擊是「一場可憎的行動」。