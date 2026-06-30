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印尼提4項水資源倡議 強化全球水資源落實機制

中央社／ 雅加達30日專電

印尼為推動聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水及衛生」，公共工程部長多迪（Dody Hanggodo）近日在沙烏地阿拉伯提出4項水資源倡議，盼建立具體執行機制與績效指標，為明年第11屆世界水資源論壇落實奠定基礎。

「世界水資源論壇」（World Water Forum）由世界水資源協會主辦，每3年召開1次，匯集各國政府、專家與民間團體共商方案。上屆第10屆論壇2024年在印尼峇里島召開，凝聚氣候變遷與資源永續共識。

第11屆論壇定於明年3月21日至25日，在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉辦；為籌備該論壇，協會於28日在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）召開利害關係人諮詢會議。

印尼媒體「點滴網」（Detik）報導，多迪代表印尼出席該諮詢會議並發表演講，強調國際合作應對氣候變遷、資源壓力與衝突增加等挑戰的必要性。他今天向媒體表示，該會議為籌備2027年論壇的關鍵階段，國際社會需透過知識共享、技術創新及財務支援具體作為，確保後續發展具備穩固制度框架與明確執行指標。

印尼提出的4項倡議涵蓋生態保育至青年賦權。首先，透過聯合國決議認可的「世界湖泊日」（WorldLake Day），提升全球對保護湖泊作為生命之源的保育責任；其次，推動「小島水資源綜合管理」，針對小型島嶼資源短缺特徵，強化其對氣候變遷的韌性與用水調度能力。

此外，印尼建議設立「水與氣候韌性卓越中心」（CEWCR），作為全球技術研發、知識交換與國際協作的樞紐；同時啟動「水戰士」（Water Warrior）計畫，延續第10屆論壇期間為表彰創新水資源解決方案而設立的「峇里青年水獎」精神，擴大新生代參與全球治理。多迪呼籲世界水資源協會與各國夥伴透過制度化建設與永續財務支持，將上述承諾轉化為具體且可衡量的執行方案。

印尼 水資源 沙烏地阿拉伯 氣候變遷 聯合國

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