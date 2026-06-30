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俄當局：擊落逾400架烏克蘭無人機 一嬰兒命喪空襲

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導
烏克蘭不斷發動深入俄羅斯境內的無人機攻擊，十八日鎖定俄境一座煉油廠空襲，濃濃黑煙直竄天際。 路透
烏克蘭不斷發動深入俄羅斯境內的無人機攻擊，十八日鎖定俄境一座煉油廠空襲，濃濃黑煙直竄天際。 路透

俄羅斯今天表示，該國夜間在全國上空擊落419架烏克蘭無人機，包括在莫斯科州。地方當局則稱，一名6個月大的嬰兒不幸身亡。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭的攻勢已持續將近4年半，最近幾個月來，烏克蘭加強運用長程無人機攻擊俄國本土，並特別鎖定俄國能源基礎設施，意圖打擊克里姆林宮籌措戰費的重要來源。

俄國國防部在國營Max平台表示，防空系統在全國各地「攔截並摧毀419架烏克蘭固定翼無人航空載具」。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）隨後指出，無人機擊中莫斯科西南方的葉夫戈列夫斯克村（Yevgoryevsk）一棟「私人住宅」。

他在通訊軟體Telegram表示，「很遺憾，一名6個月大嬰兒在送醫途中不治」，另有兩名成人及一名兒童被送醫治療。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稍早表示，自昨晚以來，防空部隊已在首都擊落61架「敵方無人機」。

俄羅斯25至26日曾擊落660架烏克蘭無人機，是戰爭爆發以來數量最多的其中一次。烏克蘭上週的一次攻擊行動也曾導致莫斯科東南方一座煉油廠起火。

烏克蘭 無人機 俄國

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