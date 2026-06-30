快訊

日職／林安可回歸一軍首戰4支0吞2K 打擊率首度跌破2成

國巨爆鉅額違約交割3880萬！南北7分點罕見齊申報 2大可能劇本曝光

機票變貴！長榮、立榮調整訂位服務費 8月1日漲至1050元

聽新聞
0:00 / 0:00

日議員團體抗議中國民族團結法 自民黨眾議員古屋圭司：民主國家難容

中央社／ 東京30日專電

中國將於7月1日施行「中國民族團結進步促進法」，引發日本跨黨派國會議員強烈反彈。「追究並採取行動因應中國人權侵害議員聯盟」等4個議員團體今天發表聯合聲明，批評新法恐加速打壓少數民族的語言、文化、宗教及教育，要求中國撤回相關法律。

產經新聞報導，發表聲明的團體包括跨黨派的「追究並採取行動因應中國人權侵害議員聯盟」、「日本維吾爾國會議員聯盟」、「日本西藏國會議員聯盟」，以及由自民黨議員組成的「支援南蒙古議員聯盟」。

新法規定，凡被認定有違反「中華民族」團結的言行，不僅中國境內人士，海外的團體及個人也可能成為處罰對象。議員聯盟認為，這項法律恐將進一步打壓少數民族的文化、語言及宗教，對此表達強烈憂慮。

日本維吾爾議員聯盟會長、自民黨眾議員古屋圭司表示，「民主國家絕對無法容忍這項法律的內容，身為議員聯盟，我們必須持續發出抗議的聲音。」

兼任日本西藏議員聯盟及支援南蒙古議員聯盟會長的自民黨參議員山谷惠里子表示，在所謂「中華民族共同體意識」的名義下，各民族長久以來孕育的美麗語言、文化及宗教，恐怕將遭受更嚴重的壓迫。

她強調，「這並不是干涉中國內政。珍視各民族的尊嚴與歷史是普世價值，國際社會有必要共同關注並正視這個問題。」

支援南蒙古議員聯盟幹事長、自民黨參議員山田宏指出，已有案例顯示，有人在歸化取得日本國籍後，因為參與批評中國共產黨的活動，而遭到中國警方強烈騷擾。

他批判，「這項法律恐怕會使居住在日本的中國出身人士因為擔憂遭到報復，而更加不敢自由發表意見。連維護自身民族文化這樣理所當然的行動，都可能受到限制。這是一部徹底打壓思想、信仰與言論自由的法律。」

議員 維吾爾 日本

延伸閱讀

陸「民族團結進步促進法」明上路 多國政府高度關切

中國民族團結促進法即將實施 德國政府表示高度關注

藏維代表籲施壓北京廢新法 批抹除少數民族文化與認同

明日起 境外組織和個人破壞中國民族團結將遭中共究責

相關新聞

維德角的世界盃奇蹟！西非小國晉級，即將對戰阿根廷梅西

「足球將全世界的人召喚到美加墨，見證綠茵場上的奇蹟。」2026年美加墨世界盃的賽場上，鎂光燈不僅聚焦在傳統足球強權身上，更見證了一個史無前例的黑馬傳奇。由於本屆賽事擴編至史上最大的48支球隊規模，因此世足賽場上出現許多生面孔，當中來自西非的群島國家維德角（Cape Verde），在世界盃首舞就以不可思議的表現震驚了全球足壇。這支被暱稱為「藍鯊」（Blue Sharks）的國家隊，在台灣時間2026年6月27日，H組最後一輪小組賽踢平沙烏地阿拉伯之後，確定以三場和局的不敗之姿成功晉級淘汰賽，以僅約53萬的國家人口，打破紀錄成為世界盃歷史上晉級淘汰賽（32強）中人口最少的國家。晉級之路上，維德角跌破全世界眼鏡，面對兩個都是前世界盃冠軍的對手——西班牙、烏拉圭，相繼取得零封與逼平的賽果，並將在接下來第一場淘汰賽面對衛冕冠軍阿根廷。

當《黑人法典》走入歷史：法國的黑奴貿易陰影與未竟的轉型正義

直到2026年5月28日，法國國民議會才全體通過廢除《黑人法典》，是令人感動卻也困惑的一刻。為什麼這部法律要等到法國於1848年停止奴隸制度後，歷經178年才宣告廢除呢？而這個時間點廢除，又有什麼特殊意義？本文從人的流動、法律、與政治三個面向，探討《黑人法典》的歷史。

赴美喊「消滅中共」卻打造「鍍金人生」！陸流亡富豪郭文貴詐欺判30年

流亡美國的中國大陸億萬富豪郭文貴，29日因大規模金融詐欺案被判處30年有期徒刑。聯邦法官表示，此案造成全球逾1000人損失數億美元。

美前副國務卿坎伯揭「美伊戰爭對台海影響」 中國是贏家 輸家也在印太

紐約時報報導，華府策略諮詢公司「亞洲集團」29日發表報告指出，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽實質關閉、能源供應受阻後，對印太地區造成最嚴重衝擊，日本、印度及東南亞多國的經濟被拖累；唯獨中國大陸因石油與天然氣儲備具備充分韌性，成功挺過這場風暴成為相對贏家。

日本公布國會議員所得 高市早苗居9名黨魁之首

日本今天公開的報告顯示，國會議員去年份平均所得為3003萬日圓（約新台幣601萬元），較2024年增加490萬日圓，其中...

俄當局：擊落逾400架烏克蘭無人機 一嬰兒命喪空襲

俄羅斯今天表示，該國夜間在全國上空擊落419架烏克蘭無人機，包括在莫斯科州。地方當局則稱，一名6個月大的嬰兒不幸身亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。