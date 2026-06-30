日議員團體抗議中國民族團結法 自民黨眾議員古屋圭司：民主國家難容

中國將於7月1日施行「中國民族團結進步促進法」，引發日本跨黨派國會議員強烈反彈。「追究並採取行動因應中國人權侵害議員聯盟」等4個議員團體今天發表聯合聲明，批評新法恐加速打壓少數民族的語言、文化、宗教及教育，要求中國撤回相關法律。

產經新聞報導，發表聲明的團體包括跨黨派的「追究並採取行動因應中國人權侵害議員聯盟」、「日本維吾爾國會議員聯盟」、「日本西藏國會議員聯盟」，以及由自民黨議員組成的「支援南蒙古議員聯盟」。

新法規定，凡被認定有違反「中華民族」團結的言行，不僅中國境內人士，海外的團體及個人也可能成為處罰對象。議員聯盟認為，這項法律恐將進一步打壓少數民族的文化、語言及宗教，對此表達強烈憂慮。

日本維吾爾議員聯盟會長、自民黨眾議員古屋圭司表示，「民主國家絕對無法容忍這項法律的內容，身為議員聯盟，我們必須持續發出抗議的聲音。」

兼任日本西藏議員聯盟及支援南蒙古議員聯盟會長的自民黨參議員山谷惠里子表示，在所謂「中華民族共同體意識」的名義下，各民族長久以來孕育的美麗語言、文化及宗教，恐怕將遭受更嚴重的壓迫。

她強調，「這並不是干涉中國內政。珍視各民族的尊嚴與歷史是普世價值，國際社會有必要共同關注並正視這個問題。」

支援南蒙古議員聯盟幹事長、自民黨參議員山田宏指出，已有案例顯示，有人在歸化取得日本國籍後，因為參與批評中國共產黨的活動，而遭到中國警方強烈騷擾。

他批判，「這項法律恐怕會使居住在日本的中國出身人士因為擔憂遭到報復，而更加不敢自由發表意見。連維護自身民族文化這樣理所當然的行動，都可能受到限制。這是一部徹底打壓思想、信仰與言論自由的法律。」